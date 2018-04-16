Esed Rus heyetle görüştü

ABD'nin Suriye'de Esed rejimine bağlı üslere gerçekleştirdiği füzeli saldırılar sonrasında bölgeye gelen Rus milletvekilleri, Esed ile görüştü Rus heyet, Esed'in moralinin yerinde olduğu belirtildi.

öncülüğünde Fransa ve İngiltere'nin de Suriye'ye yaptığı saldırıların yankıları devam ederken, Rusya'dan bir grup milletvekilinin bugün Suriye'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı. Heyetin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’le görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

ESED'İN MORALİ YERİNDE

Esed ile yapılan görüşmenin ardından milletvekilleri Rus ajans İnterfax'a konuştu. Heyetteki vekillerden biri, görüşmenin yapıcı geçtiğini ve ‘Esed’in keyfinin yerinde olduğunu’ söyledi. Esed’in Rusya’yı ziyaret etmesi yönündeki daveti de kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre Esed görüşmede, Suriye’ye yönelik saldırıları ‘bir saldırganlık eylemi’ diye niteledi.

KİMYASAL TESİSLERE BATI SALDIRISI

ABD, İngiltere ve Fransa'nın gerçekleştirdiği füzeli saldırılarda 103 atışın yapıldığı, yapılan atışların 71'inin füze savunma sistemleri sayesinde imha edildiği açıklandı. Batılı ittifaklar bu durumu reddederken, kimyasal tesislerin imha edilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.