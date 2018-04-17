17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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PKK'nın iğrenç yüzü BM raporunda!

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PKK'nın iğrenç yüzü BM raporunda!
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor" dedi.
PKK'nın iğrenç yüzü BM raporunda! PKK'nın iğrenç yüzü BM raporunda! PKK'nın iğrenç yüzü BM raporunda!

BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren ''korkunç'' cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay  yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da  alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla  tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM  raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete  başvuruyor." diye konuştu.

"RAHATSIZ EDİCİ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine  sunduğu, çatışmalarda cinsel şiddet olaylarını ortaya koyan raporuna değinen  Begeç, Myanmar ordusunun Arakan'da Rohingya Müslümanlarına uyguladığı şiddet  olaylarının da son derece "rahatsız edici" olduğunu vurguladı. Begeç, uluslararası toplumun Myanmar hükümetinden Arakanlı  sığınmacıların güvenli bir şekilde köylerine dönmesini sağlamasını, insani  erişime izin vermesini, cinsel şiddet dahil bütün şiddet olaylarına son vermesini  ve bu "kısır döngüyü" sonlandırmasını beklediğini sözlerine ekledi.

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