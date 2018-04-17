Suriye'ye gece yarısı yeni saldırı!

Suriye ve İran medyası, Suriye'nin hava savunma sisteminin Humus üzerindeki füzeleri etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Suriye ve İran medyasına göre, füzeler hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da, "Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi" derken, füzenin kaynağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Uluslararası ajansların aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı bölgede ABD'nin bir askeri eylemi olmadığını belirtti.

İSRAİL UÇAKLARI İDDİASI



Arap medyasından yerel kaynaklar, Suriye'nin hava sahasında İsrail uçaklarının göründüğünü ifade etti.

Bazı yerel basın kaynakları da, füzelerin Suriye'ye Lübnan'ı geçerek ulaştığını belirtti. Saldırının 13 Nisan tarihinde ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen füze saldırısının üzerine gelmesi dikkat çekti.