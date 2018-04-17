17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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SAT’lar gece yarısı indirdi! İşte operasyonun detayları

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Başbakan Binali Yıldırım’ın duyurduğu Aydın Didim’in karşısındaki kayalığa asılan Yunan bayrağını indirme operasyonunu, Kardak krizinde olduğu gibi Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının gerçekleştirdiği öğrenildi.
SAT’lar gece yarısı indirdi! İşte operasyonun detayları
SAT’lar gece yarısı indirdi! İşte operasyonun detayları SAT’lar gece yarısı indirdi! İşte operasyonun detayları SAT’lar gece yarısı indirdi! İşte operasyonun detayları

Bir grup Yunan vatandaşının, Didim’in karşısındaki Hurşit Adaları yakınlarındaki Kerdo (Mikri Anthropofa-Küçük Yamyam) kayalığına geçen cuma günü çıkarak Yunanistan bayrağı diktiğini tespit eden Sahil Güvenlik, Ankara’ya durumu bildirdi.

Atina ile farklı düzeylerde yapılan temaslarda ‘bu provokatif duruma derhal son verilmesi ve kayalıktaki bayrağın indirilmesi’ istendi. Ancak bayrağın hafta sonunda da kayalık üzerinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı SAT komandoları önceki gece zodyak botla kayalığa gidip bayrağı indirdi. Her türlü tedbiri alan SAT komandoları Yunanistan bayrağını yanlarına alarak Türkiye’ye geri döndü.

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