17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Gizli planı çöktü! BAE pes etti

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Somali İç Güvenlik Bakanlığı’nın, 8 Nisan’da Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelen uçakta 9,6 milyon dolar nakit paranın ele geçirildiğini duyurmasıyla başlayan krizde BAE Yönetimi pes etti.
Gizli planı çöktü! BAE pes etti
Gizli planı çöktü! BAE pes etti Gizli planı çöktü! BAE pes etti Gizli planı çöktü! BAE pes etti

Devlet haber ajansı WAM, BAE’nin Somalili askerleri eğitmek için 2014’te Somali’de başlattığı askeri eğitim programını sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

BAE’li yetkililer, Somali hükümetinin el koyduğu paranın Somali’nin yarı özerk bölgesi Putland’da eğitilen askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini iddia etti. Ancak Somalili yetkililer, gelen paranın askerlere yapılacak ödemeden çok daha fazla olduğunu açıklamıştı. Somali İç Güvenlik Bakanlığı, paranın Somali’de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı belirtilmişti.

Somali hükümeti de BAE ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen, bundan sonra Somali ordusundaki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini duyurmuştu. BAE’nin Somaliland’de inşa ettiği askeri üs ile bölgenin Somali’den kopması için zemin hazırladığından şüpheleniliyor.

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