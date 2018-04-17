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SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, memleketi neresi?

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SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, memleketi neresi?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına, Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, memleketi neresi? SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, memleketi neresi? SPK'nın yeni başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, memleketi neresi?

Boş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başlanlığına atanan isim belli oldu.

Bakanlar Kurulu kararıyla Ali Fuat Taşkesenlioğülu'nun SPK başkanlığına atanması Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir?
Sermaye Piyasası Kurulu'na başkan olarak atanan Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir?

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başlamıştır.

1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.30.03.2012 – 06.02.2014 tarihleri arasında  T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

HALK BANKASI'NDA GENEL MÜDÜRDÜ

17 Aralık 2013 tarihindeki soruşturma kapsamında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan‘ın tutuklanmasının ardından BDDK’nın 07.02.2014 tarihli onayı ile Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atanmıştır.

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