17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Harita değişecek! CHP ve HDP'ye büyük şok

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Harita değişecek! CHP ve HDP'ye büyük şok
2019’daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’ yapan AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde de olası bir gönül ittifakı üzerinde çalışıyor.
Harita değişecek! CHP ve HDP'ye büyük şok Harita değişecek! CHP ve HDP'ye büyük şok Harita değişecek! CHP ve HDP'ye büyük şok

İki partinin yerel seçimlere gönül ittifakıyla girmesi halinde, CHP’den 10, HDP’den de 1 belediye ittifaka geçecek.

Cumhur ittifakının temellerini atan AK Parti ve MHP, yerelde de bir gönül ittifakı üzerinde çalışıyor. 2019 yerel seçimlerine ilişkin 2014 mahalli idareler seçim sonuçları baz alınarak yapılan perspektifte seçim haritası büyük oranda değişiyor. AK Parti-MHP arasındaki olası ittifak dengeleri değiştiriyor.

CHP, Aydın'da 2014'te 43,8 oy oranıyla kazandı. Aydın'da gönül ittifakı ile iki partinin oy oranı 50,8 oluyor. Burdur'da, AK Parti yüzde 35,1, MHP ise yüzde 17,4 oy potansiyeline sahip. İttifak olursa oy oranı 52,5 ile 2014'te yüzde 44,4 alan CHP'yi geçiyor.

CHP'DEN KALELERE VEDA

Edirne'de ise CHP yüzde 36,9'la birinci çıktı. AK Parti yüzde 29,9, MHP ise yüzde 18,3'lük oy aldı. AK Parti ve MHP birleşirse bu il de ittifaka geçecek. Eskişehir'de yüzde 45,3'le seçimleri CHP kazandı. AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,2 oy aldı. Olası bir ittifakla, Eskişehir de CHP'den alınacak iller arasında.

Giresun'da da CHP yüzde 46,3, AK Parti yüzde 39,1, MHP ise yüzde 11,9 oy aldı. Giresun da ittifaka katılacak illerden biri.

TRAKYA'YI KAYBEDER

CHP'nin Akdeniz'deki belediyelerinden biri de yüzde 41,2 oy alarak kazandığı Hatay Büyükşehir Belediyesi. Hatay'da AK Parti yüzde 40,5 oy aldı, MHP'nin oy oranı ise yüzde 15,3. İki partinin oy toplamı burada da CHP'yi geçiyor.

CHP'nin yüzde 38 oyla kazandığı Kırklareli Belediyesi'nde ise AK Parti yüzde 35, MHP yüzde 24,4 oy potansiyeline sahip. AK Parti ve MHP ittifak yaparsa Kırklareli de CHP'den alınacak iller arasında yer alıyor. CHP'nin Trakya'daki kalelerinden Tekirdağ'da ise belediye yüzde 45,8 ile CHP'de. Yüzde 37,2 ile AK Parti, yüzde 12,7 ile MHP takip ediyor. Gönül ittifakı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de CHP'den ittifaka geçecek.

KIYASIYA GEÇEN YERLER

Yalova'da 2014'te CHP ile AK Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP yüzde 48 ile birinci olurken, AK Parti yüzde 47,6'da kaldı. Yalova'da MHP'nin oy oranı ise yüzde 1,4. Zonguldak'ta ise CHP yüzde 39,9 oyla seçimi kazandı. AK Parti'nin yüzde 38,6 oy aldığı ilde MHP ise yüzde 17,7 oy oranına sahip.

HDP IĞDIR'DA KAYBEDİYOR

HDP'nin yüzde 44,2 ile elinde olan Iğdır'da ise MHP’nin oyu yüzde 42,4. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 10,9. Muhtemel işbirliğinde Iğdır da gönül ittifakına geçiyor.

YENİ ŞAFAK

 

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