17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 22°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 111.591 0.82
  • Altın: 176,773 -0.29
  • Dolar: 4,0757 -0.73
  • Euro: 5,0569 -0.53

Sapık öğretmeni ön sırada oturan kız ifşa etti!

»
İstanbul Bayrampaşa’da 12 yaşındaki kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmen K.D.’ye, 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sapık öğretmeni ön sırada oturan kız ifşa etti!
Sapık öğretmeni ön sırada oturan kız ifşa etti! Sapık öğretmeni ön sırada oturan kız ifşa etti! Sapık öğretmeni ön sırada oturan kız ifşa etti!

İstanbul Bayrampaşa'da geçen yıl, 12 yaşındaki kız öğrencisine istismarda bulunduğu iddia edilen Töğretmen K.D. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ardından K.D. tutuklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mağdurenin ve bir arkadaşının ortak sınava girdiği, bu sırada arka sırada oturan mağdurenin öğretmeni tarafından yardım bahanesiyle istismara uğradığı anlatıldı.

 ÖN SIRADA OTURAN ÖĞRENCİNİN İFADESİ

Ön sırada oturan öğrenci de ifadesinde daha önce K.D.'nin mağdur öğrenciye yönelik istismarı bildiği için ara ara kalemi yere atarak onlara baktığını ve gördüğünü söyledi. Tanık öğrenci sınavdan kendisinin 70 aldığını, mağdur öğrencinin ise 100 aldığını, bunun mağdur öğrenciye yardım etmesinden dolayı olduğunu belirtti. İddiaları reddeden K.D.. 'cebir ve şiddet kullanarak çocuğun istismar suçlamalarıyla 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sapık öğretmeni ön sırada oturan kız ifşa etti!Sapık öğretmeni ön sırada oturan kız ifşa etti!İstanbul Bayrampaşa’da 12 yaşındaki kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmen K.D.’ye, 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Macron duvara tosladı! Hevesi kursağında kaldıMacron duvara tosladı! Hevesi kursağında kaldıABD/İngiltere/Fransa ittifakının Suriye'ye düzenlediği operasyon sonrası Macron'un yaptığı Türkiye ve Rusya'nın arasını ayırmaya başardık açıklamasının yankıları sürüyor.
Harita değişecek! CHP ve HDP'ye büyük şokHarita değişecek! CHP ve HDP'ye büyük şok2019’daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’ yapan AK Parti ve MHP, yerel seçimlerde de olası bir gönül ittifakı üzerinde çalışıyor.
İstanbul'da 16 adrese baskın! Uyuşturucu baronu yakalandıİstanbul'da 16 adrese baskın! Uyuşturucu baronu yakalandıİSTANBUL Narkotik Polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye'deki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Aselsan'dan intiharlarla ilgili önemli açıklamaAselsan'dan intiharlarla ilgili önemli açıklamaASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, 11 yılda 8 personelinin intihar ya da şüpheli ölüm haberleriyle ilgili konuştu. Görgün, "her şey basında göründüğü gibi değil ama dosyalar savcılıkta" dedi.
SAT’lar gece yarısı indirdi! İşte operasyonun detaylarıSAT’lar gece yarısı indirdi! İşte operasyonun detaylarıBaşbakan Binali Yıldırım’ın duyurduğu Aydın Didim’in karşısındaki kayalığa asılan Yunan bayrağını indirme operasyonunu, Kardak krizinde olduğu gibi Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının gerçekleştirdiği öğrenildi.
  • Yunanistan'ın nereden cesaret aldığı belli oldu17 Nisan 2018 Salı 07:30
  • Katil Altıntaş'ın telefonunun şifresi çözüldü mü?17 Nisan 2018 Salı 07:20
  • PKK'nın iğrenç yüzü BM raporunda!17 Nisan 2018 Salı 07:15
  • DEAŞ'ın 'İnfaz Timi' üyeleri yakalandı17 Nisan 2018 Salı 07:10
  • Akar'dan ilginç görüşme!16 Nisan 2018 Pazartesi 22:00
  • ABD'de Suriye tartışması: Bu nasıl saldırı!16 Nisan 2018 Pazartesi 21:58
  • Erdoğan Merkel ile Suriye'yi görüştü16 Nisan 2018 Pazartesi 21:03
  • AK Parti MYK sonrası Mahir Ünal konuşuyor16 Nisan 2018 Pazartesi 20:31
  • "Trump birlikleri çekmek istiyor"16 Nisan 2018 Pazartesi 19:18
  • Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü16 Nisan 2018 Pazartesi 19:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri