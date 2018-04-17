17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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FETÖ'den akılalmaz bir oyun daha! Alışveriş sitesi ile..

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Adana'da FETÖ yöneticisi olmaktan yakalanıp tutuklanan 3 kişiden birinin cep telefonunda online alışveriş sitesi görünümlü bir programla örgüt üyeleriyle görüştüğü ortaya çıktı.
FETÖ'den akılalmaz bir oyun daha! Alışveriş sitesi ile..
FETÖ'den akılalmaz bir oyun daha! Alışveriş sitesi ile.. FETÖ'den akılalmaz bir oyun daha! Alışveriş sitesi ile.. FETÖ'den akılalmaz bir oyun daha! Alışveriş sitesi ile..

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Fetullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) yönetici olduğu ileri sürülen ve 1.5 yıldır aranan karı koca Abdulsemad S. ile eşi Esin S.'nin bir akaryakıt istasyonundan benzin alarak otoyola girip kaçmaya çalıştığı ihbarını aldı. 

Polis 2 Nisan günü ihbar edilen adrese hızla giderek otomobili durdurup karı-kocayı yakaladı. Zanlıların üzerinden 20 bin lira para çıktı. Zanlı karı-koca emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılardan Esin Ş, Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı için oraya sevk edildi. Zanlı koca ise Adana'da kalarak sorgusuna devam edildi. 

Zanlı kocanın, Adana'yı Çukurova, Seyhan ve Fatih eyaletlerine ayıran örgütün sözde Çukurova Eyalet Talebe Mesulü olduğu öğrenildi. Zanlının eşiyle de katalog evliliği yaptığı Adana'da 15 Temmuz'dan önce örgütün öğrencilerinden sorumlu şahıs olduğu, öğrencilerin beynini yıkayıp örgüte kazandıran ve onları kamu kurumlarına yerleştirmekten görevli olduğu belirlendi. Zanlıya örgütün ne kadar öğrenci kandırıp kamuya ne kadar öğrenci yerleştirirse o kadar ödül verildiği de belirlendi. 

ALIŞVERİŞ SİTESİNDEN ÖRGÜTLE HABERLEŞİYOR

Zanlının örgüt üyeleri ile hala görüştüğü ve örgütü Adana'da yeniden diriltmek için mücadele ettiği, örgütün eski günlere dönmesi için çalıştığı tespit edildi. Ayrıca zanlının örgüt üyeleri ile cep telefonuna kurduğu ünlü bir alışveriş sitesinin mobil uygulama arayüzü görünümlü gizli bir haberleşme programı ile görüştüğü belirlendi. Zanlının sitenin simgesinin üzerine basılı tutunca programa giriş yaptığı ve kullanıcı adıyla parola yazarak programın kullanıldığı, üst düzey örgüt üyeleriyle görüştüğü tespit edildi. 

KATOLOG EVLİLİK ABLASI

Zanlının eşi Esin S.'nin ise Mersin'de katalog evlilik ablası olduğu ortaya çıktı. Zanlının katalogdan seçtiği kadın ve erkekleri evlendirdiği, kendisinin izni olmadan örgüt içinde kimsenin birbiriyle evlenemediği öğrenildi. Ayrıca kadının da üst düzey yöneticilerden aldığı emirler doğrultusunda evlilikleri yaptığı, bu evlilikler yapılırken örgütün menfaatinin göz önünde bulundurulduğu tespit edildi. 

Bu arada polis İstanbul'da aranan Güngör Y. isimli FETÖ yöneticisini de yakaladı. Yakalanan bu zanlılardan koca ile Güngör Y. Adana'da, Esin Ş. ise Mersin'de örgüt yöneticiliği suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

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