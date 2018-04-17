17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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TEM'de kaza! Vali ve kaymakam eşleri yaralandı

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TEM'de kaza! Vali ve kaymakam eşleri yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda bir minibüs ile tır çarpıştı. Kazada Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri yaralandı.
TEM'de kaza! Vali ve kaymakam eşleri yaralandı TEM'de kaza! Vali ve kaymakam eşleri yaralandı TEM'de kaza! Vali ve kaymakam eşleri yaralandı


Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
 

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