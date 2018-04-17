İran: Operasyonun amacı 3 ülkenin arasını açmak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Suriye operasyonuna ilişkin, “ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye gerçekleştiren saldırının en temel hedeflerinden biri Astana garantörleri İran, Türkiye ve Rusya’nın arasını açmak” dedi.

ABD’nin Suriye’ye karşı askeri kararının hedefinde Astana sürecenin olduğunu belirten Kasımi, “ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye gerçekleştiren mantık dışı saldırının en temel hedeflerinden biri Astana garantörleri İran, Türkiye ve Rusya’nın arasını açmak” açıklamasında bulundu.

ABD ASTANA SÜRECİNDEN RAHATSIZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasimi, ABD’nin Astana sürecinden memnun olmadığını belirterek, söz konusu saldırının Astana garantörleri olan İran, Türkiye ve Rusya’nın stratejik işbirliğini etkilemeyeceğini dile getirdi. Kasımi, “İran boşuna çabalıyor zira İran, Türkiye ve Rusya’nın terörizme karşı mücadelede ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yardımındaki stratejik işbirliği, var olan tüm ihtilaflara rağmen devam edecektir” diye konuştu.

Behram Kasımi açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Amerika’nın müdahaleci tavırlarının en önemli nedenlerinden biri ABD’nin Astana sürecinde bulunmayışıdır. Açık olan şu ki Amerika bu durumdan oldukça rahatsız ve kızgın. Zira, dünyanın gündeminde olan en büyük krizlerden birinin çözüm sürecinde bulunmuyor.”

İSARAİL'iN SALDIRILARI CEVAPSIZ KALMAYACAK

İsrail'in Suriye'deki T-4 askeri üssüne düzenlediği ve bazı İran askerlerinin de ölümüne neden olan saldırıya ilişkin ise Kasımi, şunları kaydetti: "İsrail'in bölgedeki Müslümanlara ve özellikle Suriye halkına yönelik düşmanca saldırıları devam ediyor. Uzun vadede de olsa bu gibi saldırılar cevapsız kalmayacaktır."