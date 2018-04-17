17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Çipras'tan alçak provokasyon! Tahrik edecek

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege’de Meis (Kastellorizo) Adası'na giderek Türkiye'ye mesaj vermeye çalışacak, Türkiye'yi tahrik edecek.
Çipras'tan alçak provokasyon! Tahrik edecek
Çipras'tan alçak provokasyon! Tahrik edecek Çipras'tan alçak provokasyon! Tahrik edecek Çipras'tan alçak provokasyon! Tahrik edecek

 

Yunan basını Aleksis Çipras'ın, Rodos Adası ziyareti çerçevesinde Meis Adası'na da geçerek "Türkiye’ye karşılık" ulusal egemenlik ve kararlılık mesajı vermek istediğini yazdı.

MEİS ADASI'NDA KİRLİ PROVOKASYON

Açıklanan resmi programa göre Yunan Başbakanı Çipras, bu sabah Meis adasını ziyaret edecek ve adadaki deniz suyu arındırma tesislerinin açılışını yapacak.

Çipras daha sonra Rodos adasına geçerek Rodos Palace otelinde düzenlenecek 13. Güney Ege Bölgesel Kalkınma Programı’nın açılışını gerçekleştirecek, saat 18:00’de ise adada bulunacak bakanları ve yerel yöneticilerle birlikte toplantı gerçekleştirecek.

DİDİM AÇIKLARINA GELMİŞLERDİ

Dün de yine Türkiye'yi tahrik etmeye çalışan Yunanlar, Didim açıklarındaki Antrofotos kayalığına Yunanistan bayrağı dikmiş, bayrak Türk yetkililerce indirilmişti.

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