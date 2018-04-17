17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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ABD çekilmiyor! Trump'ın planı ortaya çıktı

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Donald Trump, ABD askerlerini bölgeden ivedilikle çekmekten vazgeçmediği yönündeki açıklamalar yapsa da Suriye’de ön safta yer almaya yönelik askeri ve diplomatik adımlar atıyor.
ABD çekilmiyor! Trump'ın planı ortaya çıktı
ABD çekilmiyor! Trump'ın planı ortaya çıktı ABD çekilmiyor! Trump'ın planı ortaya çıktı ABD çekilmiyor! Trump'ın planı ortaya çıktı

 

ABD’nin, İngiltere ve Fransa’nın da desteğini alarak Beşar Esad’ı vurmasının ardından ileri sürüldüğü gibi bir ‘3’üncü Dünya Savaşı’ çıkmadı. Ankara’da şimdi saldırının amacına ilişkin analizler yapılıyor.

ANKARA’YA GÖRE OPERASYONUN PERDE ARKASI 

Saldırının amacı hakkında ön plana çıkan 3 amaç şöyle: Ortadoğu’da Obama gibi basiretsiz lider pozisyonuna düşmek istemeyen Trump’ın tekrar direksiyona geçme çabası; Rusya’nın, “Vuramazsın” meydan okumasına yanıt ve Türkiye’yi, Rusya-İran blokundan uzaklaştırmak... Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre ayrıntılar şöyle:

TEPKİ ZORUNLUYDU

Trump, Rusya’nın, “Karşılık veririz” açıklamasının üzerine tepki göstermek zorundaydı. Trump’ın demecinden sonra ABD askeri, siyasi ve diplomasi bürokrasisi buna uymak zorunda kaldı. Suriye’deki hedefler Rusya ile karşı karşıya gelmeyecek şekilde sınırlı tutuldu. Rusya’ya, Esad’a gözdağı verildiği gibi Trump hem iç siyasette hem de dış siyasette konsolidasyon çabasındaydı. Fransa ve İngiltere’nin desteği bu açıdan önemliydi. Trump, Suriye ve Ortadoğu politikasında önceki başkan Obama gibi, “basiretsiz” lider olarak anılmak istemedi.

ÜÇLÜ İTTİFAK HEDEF ALINDI

Trump, ABD-Batı blokuna karşı Türkiye-Rusya-İran ittifakını bozmak ya da bir hamleyle safları netleştirmek istedi. Önümüzdeki süreçte bu konuda Türkiye’yi karar almaya zorlayıcı çabalar gelebilir. Türkiye’nin operasyona destek açıklamasının altında da bu risk yatıyor. Esad’ın gidiş sürecinin hızlandırılması ve ABD’nin tekrar buna müdahil olması Türkiye’nin karşı çıkacağı bir durum değil. Ancak Ankara, PKK/PYD ile işbirliği nedeniyle ABD’ye karşı güven bunalımı yaşıyor. ABD’nin zedelenen bu güveni tekrar inşa etmesi lazım. Ankara, ABD ile Rusya arasında sıkışmak yerine dengeli ve adil bir politika izlemeyi tercih ediyor. 

TRUMP ÇEKİLMEK DEĞİL BAŞAKTÖR OLMAK İSTİYOR

Trump, operasyondan çok kısa süre önce Suriye’den askerlerini çekeceklerini açıklamış, “Gitmemizi istemiyorsanız, elinizi taşın altına koyun”demişti. Bu mesajı Suudi Arabistan ve Fransa’da yankı buldu. Trump, “Çıkacağız” derken sahadaki durum bunun tam aksini gösteriyor. ABD’nin Suriye’de 20 kadar askeri üssü bulunuyor. CENTCOM’un Suriye’nin kuzeyinde 500 askeri, 2 bin kadar paralı askeri var ve bu sayı artırılıyor. ABD, İHA ve SİHA’larla bölgedeki hareketliliğini hep üst seviyede tutuyor. ABD Akdeniz’de konuşlu 6’ncı Filo’ya ek yeni bir filo gönderdi.

SALDIRI ARDINDAN PKK'YA SİLAH İSTEĞİ

Öte yandan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik operasyonu sonrası Pentagon'dan dikkat çeken bir istek geldi.  Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı.

 

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