17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına...

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Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına...
Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.
Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına... Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına... Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına...

 

İşte Adnan Polat'ın açıklamalarından satır başları

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Polat, "Şu anda benim durumum başkan adayı olmama çok müsait değil. Galatasaray başkan adaylığı için özel hayatını, aile hayatını, iş hayatını, sosyal hayatını bir kenara bırakmak lazım. Galatasaray taraftarının bu desteği olmasa Galatasaray ayakta kalamazdı" ifadelerini kullandı.

"SEKİZİNCİLİKTEN GURUR DUYDUM!"

2010/11 sezonuna da değinen Adnan Polat, "2010-2011 sezonundaki 8'incilik ile gurur duydum. O sezon 18 takımın 12'si şikeye bulaşmıştı" şeklinde konuştu.

"HİÇBİRİ CESARET EDEMEDİ!"

Başkanlık dönemini de anlatan eski başkan, "Bana şunu dediler, ya seçime gidersen ya da seni ibra etmeyiz dediler. Ben de, Galatasaray başkanıyım ve bu tip şantajlara boyun eğmem dedim, seçime gittim. Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Duygun Yarsuvat'ın bu nezaketsizliği ortadan kaldırmaya cesaret edemedi" dedi.

"ŞİKE OLAYI İMAJ ZEDELEDİ!"

Şike olayından da bahseden Polat, "Türk sporunun şikeye bulaşma olayı Türk sporunun imajını zedeledi. Büyük firmalar, önemli sponsor firmalar futboldan çekilmeye başladı" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN TARİHİ OLMASA..."

"Önümüzde seçimler var, gelecek olan başkan ile bildiklerimizi, birikimlerimizi paylaşırız. Galatasaray'ın bugünkü büyüklüğü, tarihi olması bu yapılanlardan dolayı çoktan çatırdar, yıkılırdı"

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