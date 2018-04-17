17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı...

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Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı...
Roma maçının ardından ayrılık sinyali veren İniesta'nın futbol hayatını Çin'de sürdüreceği iddia edildi.
Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı... Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı... Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı...

 

Andres Iniesta, adını Barcelona tarihine altın harflerle yazdırdı. Ancak Barcelona alt yapısından yetişen 33 yaşındaki oyuncu kulübe vedaya hazırlanıyor.

Barcelona kariyerini Şampiyonlar Ligi kupasıyla sonlandırmak isteyen Iniesta, bu amacından uzaklaşsa da temsilcileri Iniesta'ya Çin'e götürmekle meşguldü.

KRAL KUPASI FİNALİNDEN SONRA DUYURACAK

İspanya Ligi'nde şampiyonluğu büyük oranda garantileyen Barcelona'yla önümüzdeki hafta İspanya Kral Kupası finaline çıkacak olan Iniesta'nın transferi bu maç sonrası duyuracağı kaydedildi.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Tecrübeli oyuncunun durumunu takım arkadaşları ve kulüp yönetiminin de bildiği vurgulandı ve Iniesta'nın bir Çin ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Iniesta'nın gideceği kulübün ismi açıklanmadı; ancak Çin'den dört kulübün yüklü teklifle geldiği haberde yer aldı. Iniesta'yı transfer edecek kulüp yıldız ismi reklamlarda yoğun bir şekilde kullanacak.

Çin'e olan ilgiyi artırmak için akedemi kurulacak ve Iniesta'nın tecrübelerinden yararlanacak.

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