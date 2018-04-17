17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...

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Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...
Trabzonspor'un kaptanı kaleci Onur Kıvrak, Osmanlıspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı... Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı... Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...


3-3 biten Osmanlıspor maçının 86. dakikasında dizinden sakatlanan Onur, Bordo-mavili takımın oyuncu değişiklik hakkının dolması sebebiyle sakat sakat 10 dakika(6 dakika uzatma) sahada kalıp bir gol gol pozisyonu kurtarmıştı. Maç sonrası hastaneye kaldırılan Onur'un bugün yapılan kontrolleri sonrası sezonu kapattığı belirtildi.
 

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