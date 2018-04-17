17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 27°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 109.096 -1.44
  • Altın: 177,356 0.04
  • Dolar: 4,1130 0.18
  • Euro: 5,0860 0.04

Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...

»
Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...
Antalyaspor, Konyasporlu Eto'o'nun taraftarlara cinsel organını gösterdiğini iddia ederek Senegalli yıldızı TFF'ye şikayet etmeyi düşünüyor.
Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet... Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet... Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...

 

Atiker Konyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'nun, Antalyasporkarşılaşmasında sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Görüntüleri inceleyen Antalyaspor yönetimi, Eto'o'yu Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) disiplin kurullarına şikayet etmek için hazırlıklara başladığı öğrenildi. 

Antalyaspor'un pazar günü sahasında oynadığı Atiker Konyaspor karşılaşmasında kırmızı beyazlı taraftar Samuel Eto'o'yu protesto ederek, üzerinde yıldız futbolcunun fotoğrafı bulunan temsili 100 doları sahaya attı. Eto'o da taraftarın protestosuna sinirli halleriyle karşılık verdi. Karşılaşma boyuca ayağına her top gelişinde ıslıklanan ve yuhalanan Eto'o'nun devre arasında tünele doğru ilerlerken kendisine sahte dolar atan taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Eto'o'nun tünele giderken tribünden çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kırmızı beyazlı taraftarlar Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olan Eto'o'ya tepki göstererek, sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla TFF'nin yıldız futbolcuya ceza vermesini talep etti.

Antalyaspor yönetimi de Eto'o'nun tünele girerken cinsel organını gösterdiği iddia edilen anı izleyerek, kulübün avukatlarıyla inceleme başlattı. Kulüp avukatlarının araştırma sonrasında hazırlayacağı dosya, kırmızı beyazlı yöneticilerin bu akşam gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısında değerlendirilecek. Antalyaspor yönetiminin Eto'o'nun cinsel organını gösterdiği iddia edilen görüntüleri nedeniyle TFF'ya başvurarak, yıldız futbolcuya ceza verilmesini talep edeceği öğrenildi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Eto'o'nun hareketinden çok rahatsız olduklarını dile getirdi. O anı görenlerin çoğunlukla Eto'o'nun davranışına tepki gösterdiğini anlatan Arıcı, "Şu anda alınan bir karar yok. Görüntüleri inceliyoruz. Avukatlarımız da bundan sonra hangi adımların atılabileceğini değerlendiriyor. Bu akşam yönetim kurulu toplantısında yönetim olarak bir karar alacağız. Bu görüntüler üzerine mutlaka bir adım atılacak" dedi.

Eto'o'nun Antalyaspor'da forma giydiği dönemde yıldız futbolcunun takıma çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Arıcı, Atiker Konyaspor'a transfer sürecini de şöyle anlattı:

"Biz Eto'o'yu göndermedik. Eto'o'nun takımdan ayrılmasının ardından eleştiriler aldık. Biz o dönem Eto'o ile anlaşabilmek için her yolu denedik. Sonra öğrendik ki Konyaspor ile sözleşme imzalamış. Biz boşuna çaba göstermişiz. Antalyaspor taraftarı bizi Eto'o'yu gönderdik diye eleştirdi ama biz Eto'o'yu göndermedik. Eto'o'nun 2 yıllık sözleşme dayatması ısrarla paralarının ödenmesini istemesi ve sonrasında takımın zor gününde ekonomik gerekçelerle kulüpten ayrılması nedeniyle Antalya halkı tepki gösterdi." 

Eto'o'ya yapılan protesto sonrası Antalyaspor taraftarının vefasızlıkla eleştirilmesinin haksız olduğunu aktaran Arıcı, taraftar tepkisinin sert olmadığını söyledi.   

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!Beşiktaş, sezon sonu Shakhtar Donetsk'le olan sözleşmesi bitecek Brezilyalı futbolcu Bernard ile 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'dan Bakan Bak'a ziyaretTrabzonspor'dan Bakan Bak'a ziyaretGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Fatih Terim iki dava birden açtı!Fatih Terim iki dava birden açtı!Galatasaray teknik patronu Fatih Terim "kebapçı davasında" karşı atağa geçerek Selahattin Aydoğdu hakkında iki farklı dava açtı.
Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...Antalyaspor, Konyasporlu Eto'o'nun taraftarlara cinsel organını gösterdiğini iddia ederek Senegalli yıldızı TFF'ye şikayet etmeyi düşünüyor.
Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...Trabzonspor'un kaptanı kaleci Onur Kıvrak, Osmanlıspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe isteğiGökhan Gönül'ün Fenerbahçe isteğiİlk 11'deki yerini Adriano'ya kaptıran Gökhan Gönül, Fenerbahçe derbisinde kendisini yeniden kanıtlamak amacında...
  • Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı...17 Nisan 2018 Salı 11:36
  • Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına...17 Nisan 2018 Salı 11:34
  • Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti!17 Nisan 2018 Salı 07:28
  • Akhisarspor Galatasaray'a kilitlendi16 Nisan 2018 Pazartesi 22:09
  • Şenol Güneş'ten Larin'e özel ilgi16 Nisan 2018 Pazartesi 22:08
  • Spor Toto 1. Lig'de müthiş geri dönüş!16 Nisan 2018 Pazartesi 22:08
  • Eski Konyasporlu İngiltere'yi salladı16 Nisan 2018 Pazartesi 22:07
  • Büyük isyan: 10'un üzerinde penaltımız verilmedi16 Nisan 2018 Pazartesi 22:06
  • Sumudica'dan Başakşehir'e gözdağı16 Nisan 2018 Pazartesi 22:05
  • Abdülkadir Ömür korkuttu!16 Nisan 2018 Pazartesi 22:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri