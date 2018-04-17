Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 2017 yılına damga vuran "Alaçatı baskını" ile ilgili flaş hamle geldi.
Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yürüttüğü sırada damadı Ahmet Baran Çetin'le aralarında "duvar" anlaşmazlığı yüzünden yaşanan "baskın" olayının ardından kavga ettiği Selahattin Aydoğdu ile ilgili iki farklı dava açtı.
Tecrübeli teknik adamın. damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin ile birlikte Selahattin Aydoğdu'ya yönelik resteurant basma ve darp girişimi konusunda ifade vermelerine karşılık bu olayla ilgili henüz bir dava açılmadığı öğrenilirken, Terim'in karşı hamle olarak Aydoğdu'ya karşı TCK 136 (verilerin hukuka aykırı açıklanması) ile birlikte TCK 124'ten (hakaret ve tehdit) dava açtığı ortaya çıktı.
Müşteki Fatih Terim'i şüpheli Selahattin Aydoğdu hakkında açtığı dava Çeşme 2.Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
Müşteki ifadesi, Şüpheli ifadesi, olay tutanaklar, video görüntüleri ve cd çözümlerinin delil olarak sunulduğu davanın ilk duruşma 16.10.2018 günü saat 09.05 olarak belirlendi. (Sporx)
17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Fatih Terim iki dava birden açtı!
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