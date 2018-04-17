17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'ye ret

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Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'ye ret
Larisa İstinaf Mahkemesi, kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Ağarmış hakkındaki iade talebini reddetti.
Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'ye ret Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'ye ret Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'ye ret

 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kasım ayında yakalanan  terör örgütü DHKP-C üyesi Burak Ağarmış hakkında Türkiye'nin iade talebi  reddedildi. 

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Larisa İstinaf Mahkemesinin, tutuklu  yargılanan Ağarmış'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdiğini  duyurdu.

Savcının, mütalaasında "Türkiye'nin insan haklarına ilişkin durumunun  iyi olmadığı" gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş belirttiği kaydedilen  haberde, hakimlerin mütalaa yönünde karar vererek iade talebini reddettiği  belirtildi.

Böylece Yunan yargısı, yakalanan 9 DHKP-C üyesine yönelik Türkiye'nin  6'ncı iade talebini de reddetmiş oldu. Larisa'daki mahkeme, bu ay başında bir  diğer sanık Ali Ercan Gökoğlu hakkındaki iade talebine yönelik de ret kararı  almıştı.

Kasım sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan  DHKP-C üyeleri, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi  olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan  malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Yunan basınındaki haberlerde, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı  içerisinde olduklarına yönelik bulgular bulunduğu ifade edilmişti.

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