Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alıyor

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Başar Esad'a 2001 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından verilen ödülün geri alınması için disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.

REFORM İSTEMİŞLERDİ, "ONURA AYKIRI" DAVRANDI

Chirac, 2000 yılında, babası Hafız Esad'ın 30 yıl süren 'demir pençe' rejiminin ardından Suriye'de "reform" beklentisiyle iktidara gelen Esad'ı onurlandırmak için bu madalyayı vermişti.

Fransa'da, 2010 yılında getirilen yeni düzenleme ile, "madalyanın onuruna aykırı davranışlarda bulunan yabancılardan" geri alınmasına olanak tanınmıştı.

Ödül daha önce doping yaptığı belirlenen Amerikan bisiklet şampiyonu Lance Armstrong ve ırkçı söylemlerde bulunan İngiliz modacı John Galliano'dan geri alınmıştı.