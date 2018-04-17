Ermenistan'da "devrim" ilan edildi

Ermenistan’da dün başlayan ve eski devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın yeniden başkana adayı olmasına karşı çıkan göstericilerin lideri olarak gösterilen ve muhalif milletvekili Paşinyan, başsavcılık ve yargıtay binalarının ablukaya alınması çağrısı yaptı.

Ermenistan’da Sarkisyan karşıtı protestocular başsavcılık ve yargıtay binalarını abluka altına almaya hazırlanıyor. Paşinyan ayrıca 'Kadife Devrim' ilan etti.

Muhalif milletvekili Nikol Paşinyan eylemcilere yaptığı çağrıda "Binaları ablukaya alın. Kimse ne dışarı çıksın ne de içeri girsin" dedi.

Paşinyan ayrıca “Ülkede bir devrim durumu yaratıldı. Ayrıca şiddetsiz, Kadife Devrim ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday göstermesine karşı çıkan protestocular sabah saatlerinde kentin ana cadde ve kavşaklarını trafiğe kapatmıştı.

Polisin müdahale ettiği protestocular dağılmayı reddetmişti.