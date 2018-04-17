17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 27°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 108.930 -1.59
  • Altın: 177,220 -0.03
  • Dolar: 4,1058 0.00
  • Euro: 5,0770 -0.14

Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!

»
Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!
Beşiktaş, sezon sonu Shakhtar Donetsk'le olan sözleşmesi bitecek Brezilyalı futbolcu Bernard ile 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma! Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma! Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Talisca'nın bonservisini 21 milyon Euro karşılığında alma hakkı bulunan Kartal, oyuncunun Beşiktaş'ta kalmama ihtimaline göre, alternatif isimler üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Quaresma'ya Çin'den gelebilecek yüksek meblalı teklifleri değerlendirmeyi düşünen başkan Fikret Orman, olası ayrılıkların yerini aynı kalitede oyuncularla doldurmayı planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadro yapılanma çalışmalarını sürdürürken sezon sonunda Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi sona erecek Bernard'ın transferinde büyük bir mesafe katetti.

3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme

Takımıyla olacak sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Avrupa'da ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediğini defalarca vurgularken, Beşiktaş'ın yıldız futbolcuyla yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık ön anlaşmaya vardığı öğrenildi.

15 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen ve geniş kadroda zaman zaman kendisine yer bulan Bernard, hem 10 numara pozisyonunda, hem de iki kanatta da forma giyebiliyor.

Beşiktaş'ın, Talisca veya Quaresma'dan herhangi birinin takımdan ayrılması halinde, Bernard'ı kadrosuna katması bekleniyor.

Fanatik

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!Beşiktaş, sezon sonu Shakhtar Donetsk'le olan sözleşmesi bitecek Brezilyalı futbolcu Bernard ile 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'dan Bakan Bak'a ziyaretTrabzonspor'dan Bakan Bak'a ziyaretGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Fatih Terim iki dava birden açtı!Fatih Terim iki dava birden açtı!Galatasaray teknik patronu Fatih Terim "kebapçı davasında" karşı atağa geçerek Selahattin Aydoğdu hakkında iki farklı dava açtı.
Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...Antalyaspor, Konyasporlu Eto'o'nun taraftarlara cinsel organını gösterdiğini iddia ederek Senegalli yıldızı TFF'ye şikayet etmeyi düşünüyor.
Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...Trabzonspor'un kaptanı kaleci Onur Kıvrak, Osmanlıspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe isteğiGökhan Gönül'ün Fenerbahçe isteğiİlk 11'deki yerini Adriano'ya kaptıran Gökhan Gönül, Fenerbahçe derbisinde kendisini yeniden kanıtlamak amacında...
  • Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı...17 Nisan 2018 Salı 11:36
  • Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına...17 Nisan 2018 Salı 11:34
  • Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti!17 Nisan 2018 Salı 07:28
  • Akhisarspor Galatasaray'a kilitlendi16 Nisan 2018 Pazartesi 22:09
  • Şenol Güneş'ten Larin'e özel ilgi16 Nisan 2018 Pazartesi 22:08
  • Spor Toto 1. Lig'de müthiş geri dönüş!16 Nisan 2018 Pazartesi 22:08
  • Eski Konyasporlu İngiltere'yi salladı16 Nisan 2018 Pazartesi 22:07
  • Büyük isyan: 10'un üzerinde penaltımız verilmedi16 Nisan 2018 Pazartesi 22:06
  • Sumudica'dan Başakşehir'e gözdağı16 Nisan 2018 Pazartesi 22:05
  • Abdülkadir Ömür korkuttu!16 Nisan 2018 Pazartesi 22:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri