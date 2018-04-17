17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Bahçeli'nin erken seçim tarihinin şifresi!

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Bahçeli'nin erken seçim tarihinin şifresi!
CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisini değerlendirerek, 26 Ağustos tarihindeki tehlikeye dikkat çekti.
Bahçeli'nin erken seçim tarihinin şifresi! Bahçeli'nin erken seçim tarihinin şifresi! Bahçeli'nin erken seçim tarihinin şifresi!

CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı Faruk Demirel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim için işaret tarihle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. Demirel, Kurban Bayramı tatilinden sonraki Pazar gününe denk gelen 26 Ağustos tarihinin, seçmenler tatilde olacağı için bir ya da iki hafta ertelenebileceğini ancak karar mercinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Demirel,  MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisini değerlendirerek, 26 Ağustos tarihindeki tehlikeye dikkat çekti.

Gazeteci Demirel şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli'yi tanıyanlar çok iyi bilir. Bahçeli bazı tarihlerde çok ısrarcıdır. Sever o tarihleri. Ve çok ince hesaplar yapar. Ben Bahçeli'yi 97'den beri takip ediyorum. takip ettiğim kadarıyla 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne denk getirmek için ince bir hesap yapmış.

Tabi ki 26 ağustos, o hafta, Pazar gününün öncesi olan hafta Kurban Bayramınedeniyle bütün Türkiye'nin tatilde olduğu bir hafta. Belki şöyle bir şey gündeme gelebilir, 26 Ağustos'ta bir haftalık tatili bitirip evlerine dönmemiş olabilirler. Bu nedenle belki bir hafta ya da iki hafta, 2 yada 9 Eylül'e ertelenebilir mi? Bunlar konuşulur. 

Ama tabi sonuçta karar merci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonuçta karar oradan çıkacak."

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