17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Esed'den DEAŞ yalanıyla yeni katliam planı

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Esed'den DEAŞ yalanıyla yeni katliam planı
Suriye'de Esed yanlısı ittifak Komutanı, Suriye ordusunun DEAŞ ve El-Nusra'ya karşı operasyon başlattığını açıkladı.
Esed'den DEAŞ yalanıyla yeni katliam planı Esed'den DEAŞ yalanıyla yeni katliam planı Esed'den DEAŞ yalanıyla yeni katliam planı

 

Esed yanlısı ittifak komutanı, Şam’ın güneyinde DEAŞ ve Nusra'nın elindeki bölgelere operasyon hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. 

Operasyon, Filistinli mültecilerin kaldığı Yermuk mülteci kampı ile Hacer’ul Esved bölgesinde  gerçekleşecek. 

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