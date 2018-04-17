Esed'den DEAŞ yalanıyla yeni katliam planı

Esed yanlısı ittifak komutanı, Şam’ın güneyinde DEAŞ ve Nusra'nın elindeki bölgelere operasyon hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.
Operasyon, Filistinli mültecilerin kaldığı Yermuk mülteci kampı ile Hacer’ul Esved bölgesinde gerçekleşecek.
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Esed yanlısı ittifak komutanı, Şam’ın güneyinde DEAŞ ve Nusra'nın elindeki bölgelere operasyon hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.
Operasyon, Filistinli mültecilerin kaldığı Yermuk mülteci kampı ile Hacer’ul Esved bölgesinde gerçekleşecek.