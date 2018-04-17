17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Okulun konferans salonunda iğrenç olay!

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, bir ortaokulda erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hademe gözaltına alındı.
Okulun konferans salonunda iğrenç olay!
Okulun konferans salonunda iğrenç olay! Okulun konferans salonunda iğrenç olay! Okulun konferans salonunda iğrenç olay!

Olay, Dilovası’nda bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Okulda engelli kadrosundan çalışan İ.A. yanına bir erkek çocuğu da alarak tadilat için okulun konferans salonuna gitti. İddiaya göre, İ.A. bu sırada ortaokul öğrencisi çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun seslenmesi üzerine salona giren öğretmenler müdahale etti.

Çocuk yaşananları anlatınca polise haber verildi. İ.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İ.A.’nın görevden alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

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