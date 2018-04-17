17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz

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Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz
Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü Bernie Sanders, Suudi Prens Muhammed Bin Selman ve bölgedeki diğer multi milyarder liderlerin Gazze’deki fakirlik ve sıkıntılardan bahsetmeyi bırakıp yardım etmeleri gerektiğini söyledi.
Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz

 

ABD Senatörü ve 2016 seçimlerinde Demokrat Partinin Başkan adayı olan Bernie Sanders, bölgede barış ortamının sağlanmasının İsrail'in Filistinişgalini sona erdirip Filistinlilerin topraklarına geri dönmesinden geçtiğini söyledi.

FİLİSTİNLİLERİ VURMANIN BAHANESİ OLAMAZ

Pazartesi günü barış yanlısı Yahudi grup J Street'in konferansında konuşan Sanders, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirilen gösterilere haddinden fazla tepki gösterdiğini söyledi. "Hamas'ın gösterilerdeki varlığı, silahsız sivillerin vurulmasına bahane olamaz, aynı şekilde 2 milyon insanın adeta kafese kıstırılmasına da bahane olamaz" ifadelerini kullandı.

BÖLGE LİDERLERİ KONUŞMAYI BIRAKIP ÇÖZÜM ÜRETSİN

Bernie Sanders, bölgedeki diğer ülkeleri de Amerika, İsrail, Filistin ve tüm bölgenin çıkarına olacak çözümü üretmek için yeterince çaba göstermemekle suçladı.

Senatör, özellikle Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'dan bahsetti.

Prensin ve bölgedeki diğer multi milyarder liderlerin Gazze'deki yoksulluk ve sıkıntıdan bahsetmeyi bırakması ve duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

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