17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 13°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 108.745 -1.76
  • Altın: 177,521 0.14
  • Dolar: 4,0978 -0.19
  • Euro: 5,0603 -0.47

Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek

»
Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destek

 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak yarın akşam saat 20.30'da başlayacak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'DEN YARI FİNAL MAÇI ÖNCESİ DESTEK

Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ile kısa süre konuşma yapan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mesut Bakkal G.Saray'ı gözüne kestirdiMesut Bakkal G.Saray'ı gözüne kestirdiSüper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.
Samuel Eto'o Rusya'ya gittiSamuel Eto'o Rusya'ya gittiKonyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.
Trabzonspor revire döndüTrabzonspor revire döndüTrabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarıHocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarıRoma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco milli yıldızımız Cengiz Ünder ile bir diğer genç oyuncusu Patrik Schick için konuştu.
Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destekMustafa Cengiz'den yarı final öncesi destekGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Olcan Adın'ın acı günü...Olcan Adın'ın acı günü...Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor formasını giyen Olcan Adın'ın vefat eden annesi Aysel Adın'ın cenazesi Balıkesir'de defnedildi.
  • Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!17 Nisan 2018 Salı 13:53
  • Trabzonspor'dan Bakan Bak'a ziyaret17 Nisan 2018 Salı 12:38
  • Fatih Terim iki dava birden açtı!17 Nisan 2018 Salı 12:37
  • Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...17 Nisan 2018 Salı 12:28
  • Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...17 Nisan 2018 Salı 12:27
  • Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe isteği17 Nisan 2018 Salı 11:37
  • Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı...17 Nisan 2018 Salı 11:36
  • Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına...17 Nisan 2018 Salı 11:34
  • Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti!17 Nisan 2018 Salı 07:28
  • Akhisarspor Galatasaray'a kilitlendi16 Nisan 2018 Pazartesi 22:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri