17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 13°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 108.745 -1.76
  • Altın: 177,521 0.14
  • Dolar: 4,0978 -0.19
  • Euro: 5,0603 -0.47

Hocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarı

»
Hocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarı
Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco milli yıldızımız Cengiz Ünder ile bir diğer genç oyuncusu Patrik Schick için konuştu.
Hocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarı Hocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarı Hocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarı

 

Cengiz Ünder'in İtalyanca öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Di Francesco, "Cengiz Ünder ile ilgili söyleyeceğim ilk şey, tek kelime İtalyanca anlamadığı. Çocuklara sahaya çıktığında İtalyanca konuşmalarını söylüyorum ama Cengiz'e şu anda bunu yapmak da gereksiz. Cengiz konusunda sakinim. Bir şey anlamıyor ancak bu bizim için büyük bir avantaj da olabilir. " dedi.

"SCHICK'İN YAKLAŞIMINI BEĞENİYORUM"

Schick'ten beklentileri olduğunu da vurgulayan İtalyan hoca, "Schick'i 11'de başlatmam onun üzerinde bir baskı yarattı. Çok iyi durumda değilken onu sahaya koymam belki biraz yanlıştı ama onun yaklaşımını beğeniyorum. Bir gole ihtiyacı var ki, bir forvet için bu önemlidir. Onu başardığında iyi durumda olacak." ifadelerini kullandı.

Sezonun 2. yarısında Roma'yı sürükleyen isimlerin başında gelen Cengiz, bu sezon 26 maçta 12304 dakika oynadı ve 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mesut Bakkal G.Saray'ı gözüne kestirdiMesut Bakkal G.Saray'ı gözüne kestirdiSüper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.
Samuel Eto'o Rusya'ya gittiSamuel Eto'o Rusya'ya gittiKonyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.
Trabzonspor revire döndüTrabzonspor revire döndüTrabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarıHocasından Cengiz Ünder'e ilginç uyarıRoma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco milli yıldızımız Cengiz Ünder ile bir diğer genç oyuncusu Patrik Schick için konuştu.
Mustafa Cengiz'den yarı final öncesi destekMustafa Cengiz'den yarı final öncesi destekGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.
Olcan Adın'ın acı günü...Olcan Adın'ın acı günü...Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor formasını giyen Olcan Adın'ın vefat eden annesi Aysel Adın'ın cenazesi Balıkesir'de defnedildi.
  • Beşiktaş'tan transfer bombası! 4 yıllık anlaşma!17 Nisan 2018 Salı 13:53
  • Trabzonspor'dan Bakan Bak'a ziyaret17 Nisan 2018 Salı 12:38
  • Fatih Terim iki dava birden açtı!17 Nisan 2018 Salı 12:37
  • Eto'o şimdi yandı! TFF'ye şikayet...17 Nisan 2018 Salı 12:28
  • Trabzonspor'u yıkan haber! Sezonu kapattı...17 Nisan 2018 Salı 12:27
  • Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe isteği17 Nisan 2018 Salı 11:37
  • Iniesta 3 yıllığına anlaştı! Yeni takımı...17 Nisan 2018 Salı 11:36
  • Adnan Polat açıkladı! G.Saray başkanlığına...17 Nisan 2018 Salı 11:34
  • Futbol terörü! Boğazını bıçakla kesti!17 Nisan 2018 Salı 07:28
  • Akhisarspor Galatasaray'a kilitlendi16 Nisan 2018 Pazartesi 22:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri