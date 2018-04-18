18 Nisan 2018 Çarşamba2 Şaban 1439
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Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı

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Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı
New York-Dallas seferini yapan yolcu uçağı yerden 9144 metre yükseklikte iken motorlarından birinin patlaması üzerine Philadelphia kentine acil iniş yaptı. Yaşanan kazada, 1 yolcu hayatını kaybetti, 7 yolcu da yaralandı.
Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı

New York-Dallas seferini yapan Southwest Havayolları'nın 1380 sefer sayılı uçağı, yerden 9144 metre yükseklikte iken motorlarından birinin patlaması üzerine Philadelphia kentine acil iniş yaptı.

BİR ANDA İRTİFA KAYBETTİ

Patlama üzerine uçağın camlarından biri kırılınca uçak kısa bir süre içinde ve kontrolsüz bir biçimde  9144 metreden 3962 yüksekliğe düştü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolculardan pencere yanında oturan yaşlı bir kadının bedeni, patlayan camdan ötürü basıncın da etkisiyle dışarı doğru çekildi. Oluşan deliği tıkamaya çalışan yolcular, yaşlı kadının bedenini uçak içinde tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. 7 yolcu da olayı hafif yaralanmalarla atlattı.

Acil iniş yapan uçak için havalimanında ilk yardım, yangın ve kurtarma önlemleri alındı. Uçakta 143 yolcu, 5 mürettabat olduğu öğrenildi. 

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