İnsanlık ayak altında

Filistinlilerin 1974 yılından bu yana “Esirler Günü” günü olarak kabul ettiği 17 Nisan, bu yıl da idari tutuklamaların olduğu, çocukların İsrailhapishanelerinde tutulduğu ve binlerce Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alınmaya devam ettiği bir tarih olarak kayıtlara geçiyor. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti’nin son raporlarına göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısı 6 bin 500’e ulaştı.

350’Sİ ÇOCUK

Raporlarda tutukluların 350’sinin çocuk, 62’sinin kadın, 6’sının milletvekili, 500’ünün idari tutuklu ve bin 800’ünün ise hasta olduğu belirtildi. Tutukluların 12’sinin en az 30 yılını, 25’inin en az 25 yılını, 48’inin en az 20 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdiği ifade ediliyor. İsrail Hapishaneler İdaresi, “güvenlik güçlerinin izin vermediği” gerekçesiyle aileleri, tutuklu yakınlarını ziyaret hakkından mahrum bırakıyor.

YERLEŞİMCİ TERÖRÜ

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere ait çok sayıda araca zarar verdiği, araçlara ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdığı bildirildi. Nablus kentinin güneyindeki Luben eş-Şarkiyye Köy Meclisi Başkanı Samir Avis,Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında köye baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait 30’a yakın aracın lastiklerini bıçaklarla patlattıklarını belirtti. Avis, ayrıca yerleşimcilerin köyün camisinin kapısını sökmeye çalıştığını aktardı.

İŞGAL İKİ KATINA ÇIKTI

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) yayımladığı raporda İsrail’in 2018’in ilk çeyreğinde 97 adet Filistin binasına ya el koyduğu veya yıktığını açıkladı. Bu sayının bir önceki seneye göre yüzde 50 artış gösterdiği kaydedildi. İsrail’in inşaat izni olmadığı bahanesiyle yıktığı veya el koyup mühürlediği 23 binanın Dpğu Kudüs’te C bölgesinde bulunduğu mühürlenen başka bir binanın da A bölgesinde bulunduğu belirtildi.

Son raporlara göre İsrail hapishanelerinde 350’si çocuk, 62’si kadın 6 binden fazla Filistinli tutuluyor. Tutuklular keyfi sebeplerle yıllarca hapiste kalıyor. İsrail ayrıca tutuklu yakınlarını da ziyaret hakkından mahrum bırakıyor.