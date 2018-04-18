18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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TSK'dan K.Irak'a operasyon! 5 terörist öldürüldü

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TSK'dan K.Irak'a operasyon! 5 terörist öldürüldü
Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan K.Irak'a operasyon! 5 terörist öldürüldü TSK'dan K.Irak'a operasyon! 5 terörist öldürüldü TSK'dan K.Irak'a operasyon! 5 terörist öldürüldü


TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiş ve silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
 

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