TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiş ve silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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TSK'dan K.Irak'a operasyon! 5 terörist öldürüldü
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