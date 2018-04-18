TSK'dan K.Irak'a operasyon! 5 terörist öldürüldü



TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiş ve silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

