18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:41Güneş 06:14Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:53Yatsı 21:20
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 108.745 -1.76
  • Altın: 177,456 0.10
  • Dolar: 4,0978 -0.19
  • Euro: 5,0603 -0.47

İngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılar

»
Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.
İngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılar
İngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılar İngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılar İngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılar

YPG ve PKK'ya olan desteğiyle bilinen Avrupa bir skandala daha imza attı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

Posterde, YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve "faşizme karşı savaşmak"tan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerinin yer alması dikkat çekti. Sözde "faşizme karşı savaşan" YPG'li terörist Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 15 Mart'ta Afrin'de öldürülmüştü.

Bir diğer posterde yer alan "Tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz" ve "Afrin'i savun" cümleleri de İngiltere'nin terör örgütü YPG lehine yürüttüğü çirkin propagandayı bir kez daha gözler önüne serdi.

rfeij_1524003503_9592.jpeg

ÖLDÜRÜLEN 8. İNGİLİZDİ

İngiltere'de tesisatçı olarak çalışan Anna Campbell'in (26), geçen yıl mayıs ayında Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katıldığı biliniyor.

Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu.

6kmp7_1524003496_5491.jpeg

"YGP TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" TAVSİYESİ

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında "Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.

Terör örgütü saflarına katılan 12 ülkeden 60 yabancının profillerine yer verilen raporda, özellikle İngilizce konuşulan ülkelerden gelenlerin yüzde 80'e yakın bir oranı oluşturduğuna dikkat çekilmişti.

Raporda, İngiliz makamları terör örgütü safına yeni katılımları önleyecek tedbirler almaya, katılanları da yakından izlemeye ve gerekli hallerde hakkında kovuşturma yapmaya davet edilmişti. Ayrıca terör örgütüne katılan İngilizlerin, NATO müttefiki Türkiye ile diplomatik krize yol açabileceği uyarısında bulunulmuş ve İngiliz makamları örgütle arasına mesafe koymaya çağrılmıştı.

Raporda, İngiltere'de 2001'de terör örgütü listesine giren PKK'nın diğer adları arasına YPG'nin de eklenmesi ve böylelikle terör yasasının bu isim altındaki faaliyetlere de uygulanması tavsiye edilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! PaniklediTrump'tan küstah Türkiye açıklaması! PaniklediABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson'un hakkında bir mesaj paylaştı.
MHP'ye yakın isim yazdı "Bomba gelişmeler yaşanabilir"MHP'ye yakın isim yazdı "Bomba gelişmeler yaşanabilir"MHP'ye yakın isim yazdı "Bomba gelişmeler yaşanabilir"
ABD'de Suudi Arabistan gerginliğiABD'de Suudi Arabistan gerginliğiABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Başkan Donald Trump yönetimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "şartsız destek verdiği" gerekçesiyle tepki gösterdi.
ABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecekABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecekABD yönetimi, Suriye’de işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki terör bölgesine BAE ve Suudi Arabistan’ın maddi destek sağladığı bir Arap gücü yerleştirmek niyetinde.
Trump'ın görüşmeye gönderdiği gizli isim açıklandıTrump'ın görüşmeye gönderdiği gizli isim açıklandıABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile Amerikan yönetiminin üst düzey yetkililerinden birilerinin görüştüğünü ifade etmesinden sonra Pyongyang'a gidip Kuzey Kore lideri ile görüşen yetkilinin kim olduğu açıklandı.
İngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılarİngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılarGüney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.
  • İnsanlık ayak altında18 Nisan 2018 Çarşamba 07:10
  • Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı18 Nisan 2018 Çarşamba 00:42
  • Mattis: Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum17 Nisan 2018 Salı 22:31
  • Rusya: Ankara'da Suriye toplantısı yaptık17 Nisan 2018 Salı 22:30
  • 68 yıllık savaş bitiyor!17 Nisan 2018 Salı 22:23
  • Batı'nın yeni Suriye oyunu!17 Nisan 2018 Salı 19:43
  • Çin'den 20 yıl sonra bir ilk: Kaldırıyor17 Nisan 2018 Salı 15:32
  • Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz17 Nisan 2018 Salı 15:31
  • Macron'dan Türkiye itirafı! İstemiyorum17 Nisan 2018 Salı 14:40
  • Esed'den DEAŞ yalanıyla yeni katliam planı17 Nisan 2018 Salı 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri