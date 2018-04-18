18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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ABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecek

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ABD yönetimi, Suriye’de işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki terör bölgesine BAE ve Suudi Arabistan’ın maddi destek sağladığı bir Arap gücü yerleştirmek niyetinde.
ABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecek
ABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecek ABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecek ABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecek

Plana göre Mısır ordusundan da bu güce asker desteği isteniyor. Bazı Arap ülkeleri ise şimdiden paralı asker şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince’in kapısını çalmış durumda.

Suriye’deki askerlerini çekeceğini açıklayan ABD’nin, bu kararın arkasında yatan kirli planları bir bir açığa çıkıyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Şubat ayında Kongre’ye sunduğu 2019 savunma bütçesi planında terör örgütü PKK/PYD için talep ettiği 300 milyon dolarlık yardım talebinin detaylarının ortaya çıkmasının ardından, Washington yönetiminin, askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye’de, Fırat’ın doğusunda terör örgütü yapısını koruyacak bir Arap gücü kurmayı planladığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, ay başında ABD’nin Suriye’de konuşlandırdığı yaklaşık 2 bin askerinin geri çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştı.

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BAE FİNANSE EDECEK

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD’nin, Suriye’de DEAŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusuna Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi. Gazetenin adını açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, Suriye’nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman talebinde bulundu. WSJ’ye konuşan yetkililer, Washington’ın bazı Arap ülkelerinden de asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını belirtti.

İLK GÖRÜŞME MISIR’LA

Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın da, bölgeye asker göndermesi talep edilen ülkelerle görüşmelere başladığı kaydedildi. Bolton’ın ilk olarak Mısır’ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile görüştüğü ve ikilinin, Mısır’ın Suriye’de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele aldığı belirtildi.

RİYAD’DAN OLUMLU YANIT

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, teklif gelmesi halinde, geniş çaplı bir koalisyon kapsamında Suriye’ye asker göndermeye hazır olduklarını söyledi. Daha önce bu teklifi Obama yönetimine sunduklarını belirten Cubeyr, ‘’İslami Askeri Terörle Mücadele Koalisyonu’ndan Suriye’ye asker göndermeyi konuşuyoruz’’ dedi.

HAVA DESTEĞİ ŞARTI

Kendilerine teklif giden Arap ülkelerinin ise, başta sınırlı sayıda ABD askerinin bölgede kalmasını ve hava desteğinin sürmesini talep ettikleri belirtiliyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ordusunun kısa vadede olmasa bile orta vadeye kadar Suriye’de kalmasını istemişti.

ORDUYU BLACKWATER KURACAK!

ABD'den Suriye teklifini alan Arap ülkeleri, paralı asker şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in kapısına dizildi. Prince, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bazı Arap yetkililerle Suriye'de paralı askerlerden oluşan bir güç kurulması amacıyla resmi olmayan görüşmeler yaptığını ancak kendisinin, Trump'ın ne yapacağını görmek için bekleyeceğini söyledi. Prince'in BAE ile kirli ilişkileri daha önce medyaya yansımıştı. BAE'nin, Prince'in paralı ordularını kiralayarak sınır ötesi operasyonlar düzenlediği ve bu ordular için milyonlarca dolar ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.

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