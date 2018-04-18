ABD'de Suudi Arabistan gerginliği

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Başkan Donald Trump yönetimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "şartsız destek verdiği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Komitenin düzenlediği "ABD'nin Yemen Politikası" konulu oturuma, Dışişleri Bakanlığından Müsteşar David Satterfield, Savunma Bakanlığından Müsteşar Robert S. Karem ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) Robert Jenkins katıldı.

DESTEĞİ ELEŞTİRDİ

Oturum süresince senatörlerin özellikle ABD'nin Yemen politikasında Suudi Arabistan'a verdiği desteğe gösterdiği tepki dikkati çekti. Senatör Bob Menendez konuşmacılara, "Senin oğlun arka bahçede tabancasıyla sağa sola rastgele ateş edip komşularını tehlikeye atıyorsa ona daha fazla mı mermi versin yoksa daha mı az?" sorusunu yönelterek, Suudi Arabistan'a verilen desteği eleştirdi.

"TİCARETİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Buna karşılık Satterfield ve Karem ise yönetimin Yemen'de sivil kayıpların önüne geçmek için çaba sarf ettiğini ileri sürdü. Satterfield, "Elimizden gelen bütün imkanları kullanarak sivil kayıpların önüne geçmeye ve ticareti devam ettirmeye çalışıyoruz." savunmasını yaptı.

ABD'NİN ŞÖHRETİ ORTADA

Senatör Ben Carson, Savunma Bakanlığından Karem'e "sivillerin ölümünün önüne geçilmesi noktasında nasıl çalışmalar yaptıklarını" sordu. Bunun üzerine Karem, "Delilimiz ortadaki sonuçlar. ABD'nin bu konudaki şöhreti ortadadır." değerlendirmesini yaptı.

Senatör Todd Young da doğrudan Suudi Arabistan'a verilen desteğe tepki göstererek, "Suudi Arabistan'a karşı ne tür şartlar ortaya koyduk?" sorusunu yöneltti.

Trump yönetimi temsilcilerinin buna yanıt vermek istememesi üzerine Young sorusunu ısrarla yineledi. Young'ın en sonunda "Şartsız destek veriyorsunuz." ifadesini kullanmasına karşı Trump yönetimi temsilcileri sessiz kalmayı tercih etti.