Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! Panikledi

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson'un hakkında bir mesaj paylaştı.

Trump'ın ısrarla iadesini istediği ABD uyruklu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası ABD panikledi. Mahkeme kararı sonrası Trump'tan skandal açıklamalar geldi.

"BEN ONDAN DAHA FAZLA CASUSUM"

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson'un iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" ifadesini kullandı.

Trump'ın mesajı şöyle:

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."