18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:41Güneş 06:14Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:53Yatsı 21:20
    • 19°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 108.745 -1.76
  • Altın: 177,456 0.10
  • Dolar: 4,0978 -0.19
  • Euro: 5,0603 -0.47

Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! Panikledi

»
ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson'un hakkında bir mesaj paylaştı.
Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! Panikledi
Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! Panikledi Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! Panikledi Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! Panikledi

Trump'ın ısrarla iadesini istediği ABD uyruklu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası ABD panikledi. Mahkeme kararı sonrası Trump'tan skandal açıklamalar geldi.

"BEN ONDAN DAHA FAZLA CASUSUM"

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson'un iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" ifadesini kullandı. 

Trump'ın mesajı şöyle:

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

gytpv_1524025583_1472.png

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! PaniklediTrump'tan küstah Türkiye açıklaması! PaniklediABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson'un hakkında bir mesaj paylaştı.
MHP'ye yakın isim yazdı "Bomba gelişmeler yaşanabilir"MHP'ye yakın isim yazdı "Bomba gelişmeler yaşanabilir"MHP'ye yakın isim yazdı "Bomba gelişmeler yaşanabilir"
ABD'de Suudi Arabistan gerginliğiABD'de Suudi Arabistan gerginliğiABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Başkan Donald Trump yönetimine Yemen konusunda Suudi Arabistan'a "şartsız destek verdiği" gerekçesiyle tepki gösterdi.
ABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecekABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecekABD yönetimi, Suriye’de işgal altında tuttuğu Fırat’ın doğusundaki terör bölgesine BAE ve Suudi Arabistan’ın maddi destek sağladığı bir Arap gücü yerleştirmek niyetinde.
Trump'ın görüşmeye gönderdiği gizli isim açıklandıTrump'ın görüşmeye gönderdiği gizli isim açıklandıABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile Amerikan yönetiminin üst düzey yetkililerinden birilerinin görüştüğünü ifade etmesinden sonra Pyongyang'a gidip Kuzey Kore lideri ile görüşen yetkilinin kim olduğu açıklandı.
İngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılarİngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılarGüney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.
  • İnsanlık ayak altında18 Nisan 2018 Çarşamba 07:10
  • Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı18 Nisan 2018 Çarşamba 00:42
  • Mattis: Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum17 Nisan 2018 Salı 22:31
  • Rusya: Ankara'da Suriye toplantısı yaptık17 Nisan 2018 Salı 22:30
  • 68 yıllık savaş bitiyor!17 Nisan 2018 Salı 22:23
  • Batı'nın yeni Suriye oyunu!17 Nisan 2018 Salı 19:43
  • Çin'den 20 yıl sonra bir ilk: Kaldırıyor17 Nisan 2018 Salı 15:32
  • Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz17 Nisan 2018 Salı 15:31
  • Macron'dan Türkiye itirafı! İstemiyorum17 Nisan 2018 Salı 14:40
  • Esed'den DEAŞ yalanıyla yeni katliam planı17 Nisan 2018 Salı 14:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri