18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Bugün Bahçeli’yle görüşecek! Başbakan Yıldırım ve kurmayları Meclis’te topladı

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Bugün Bahçeli’yle görüşecek! Başbakan Yıldırım ve kurmayları Meclis’te topladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin “Bahçeli’nin çağrısına bir yanıtınız olacak mı?” sorusuna, “Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak” karşılığını verdi.
Bugün Bahçeli’yle görüşecek! Başbakan Yıldırım ve kurmayları Meclis’te topladı Bugün Bahçeli’yle görüşecek! Başbakan Yıldırım ve kurmayları Meclis’te topladı Bugün Bahçeli’yle görüşecek! Başbakan Yıldırım ve kurmayları Meclis’te topladı

Erdoğan, “Ama yarın (bugün) 13.30’da Bahçeli ile bir görüşmem var” diyerek seçim kararının ikili görüşmede netleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, MHP liderinin 26 Ağustos'ta erken seçim yapılmasına yönelik çağrısına değinmedi. Buna karşın 2019 tarihini vurgulayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Kendilerini gizleyen FETÖ'cülerin, buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Bir kez daha ikaz ediyorum; yanlışa düşenler olursa kendilerini vakti saati geldiğinde mahkemelerin önünde hesap verirken bulacaklar. Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başını da er veya geç alacağız.

MALATYA’YA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasına karar verdik. FETÖ, rahmetli Özal'ın ismini istismar ederek Ankara'da bir üniversite açmıştı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin açılışıyla hem merhum Özal'a olan vefa borcumuzu ödüyor hem de FETÖ'nün bu istismarını tarihten kazımış oluyoruz.

ASLA GERİDE DURAMAYIZ

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye harekatı bir anda 3. dünya savaşı senaryolarını gündeme getirdi. Bu gelişmeler Türkiye'nin Suriye politikasının doğruluğunu ortaya koydu. Ülkemize yönelen tehditler sebebiyle Türkiye olarak bu meselede asla geride duramayız, pasif kalamayız. Karşımızda kimin olduğuna değil ihtiyacımızın ne olduğuna bakacağız. Rejimin Doğu Guta'daki saldırılarıyla kimyasal silah saldırıları göstermiştir ki kırmızı çizgiler yoktur.

NEYİ GETİRİRSENİZ GETİRİN

Suriye sahasında faaliyet göstermeye en çok hakkı olan ülke Türkiye'dir. Onbinlerce kilometre öteden buraya gelmenin ne anlamı var? 60 bine yakın PYD/YPG'li teröristi bölgeye getirme gayretindeler. Neyi getirirseniz getirin. Buranın güvenliğini sağlamakla kararlıyız. Suriye politikasını daha genişleterek ve derinleştirerek hem sahada hem masada söz sahibi olarak yolumuza devam edeceğiz. Suriye konusunda Türkiye kimsenin mutlak yanında ya da karşısında değildir. Nerede ne zaman kiminle hareket etmemiz gerekiyorsa ediyoruz.

Suriye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü. Suriye’deki son durumun yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, şu anda gerilimin tırmanmasına mahal vermemenin ve olayları kendi bağlamında değerlendirmenin önemli olduğunu vurguladı. İki lider, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve krize kalıcı siyasi çözüm bulunmasının önemini belirtti.

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