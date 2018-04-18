Onur'un futbol hayatı bitebilir!

Osmanlıspor ile 3-3 biten maçta 3 oyuncu değişikliği yapıldığı için son 13 dakikayı sakat sakat tamamlayan Onur’dan dün kötü haber geldi. İlk kontrollerinde tecrübeli file bekçisinin sezonu kapattığı bildirildi. Dizindeki kanama yüzünden net durumu tespit edilemeyen milli kalecinin, bir süre dinlendirildikten sonra yeniden MR’ı çekilecek. En iyi ihtimalle bu sezonu kapatacağı belirtilen Onur’un futbol kariyerinin bitme ihtimali bile var.

17. AMELİYAT İHTİMALİ YÜKSEK

Akşam'ın haberine göre, Onur Kıvrak bugüne kadar yaşadığı sakatlıklardan dolayı tam 16 kez operasyon geçirdi. 2010 yılından bu yana ciddi sakatlık problemleriyle karşılaşan tecrübeli kaleci, tam 94 müsabakada formasından uzak kaldı. Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, Onur’un 2-3 hafta dinlendirilip, sonra kontrol edileceği bildirildi. Milli kalecinin ameliyat olması durumundaysa en az 7-8 ay gibi bir süre yeşil sahalardan uzak kalabilileceği öğrenildi.

ESTEBAN SAKAT, TOP GENÇLERDE

Avrupa'ya gitme konusunda en iddialı takım olan Trabzon’un kalesinde sakatlık sonrası tehlike çanları çalıyor. Onur’un sezonu kapatması, Esteban’ın ayak parmağındaki problemin tam olarak geçmemesi, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ı kara kara düşündürüyor. Kaledeki iki alternatifse 21 yaşındaki Uğurcan Çakır ile 2001 doğumlu Arda Akbulut. Esteban’ın hazır olmaması halinde Bordo-Mavililer’in kalesini genç Uğurcan ya da Arda koruyacak.

Akşam