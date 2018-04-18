18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:41Güneş 06:14Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:53Yatsı 21:20
    • 24°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 108.621 -0.11
  • Altın: 177,381 -0.06
  • Dolar: 4,0987 0.02
  • Euro: 5,0664 0.12

Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz

»
Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz
Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü Bernie Sanders, Suudi Prens Muhammed Bin Selman ve bölgedeki diğer multi milyarder liderlerin Gazze’deki fakirlik ve sıkıntılardan bahsetmeyi bırakıp yardım etmeleri gerektiğini söyledi.
Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmaz

 

ABD Senatörü ve 2016 seçimlerinde Demokrat Partinin Başkan adayı olan Bernie Sanders, bölgede barış ortamının sağlanmasının İsrail'in Filistinişgalini sona erdirip Filistinlilerin topraklarına geri dönmesinden geçtiğini söyledi.

FİLİSTİNLİLERİ VURMANIN BAHANESİ OLAMAZ

Pazartesi günü barış yanlısı Yahudi grup J Street'in konferansında konuşan Sanders, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirilen gösterilere haddinden fazla tepki gösterdiğini söyledi. "Hamas'ın gösterilerdeki varlığı, silahsız sivillerin vurulmasına bahane olamaz, aynı şekilde 2 milyon insanın adeta kafese kıstırılmasına da bahane olamaz" ifadelerini kullandı.

BÖLGE LİDERLERİ KONUŞMAYI BIRAKIP ÇÖZÜM ÜRETSİN

Bernie Sanders, bölgedeki diğer ülkeleri de Amerika, İsrail, Filistin ve tüm bölgenin çıkarına olacak çözümü üretmek için yeterince çaba göstermemekle suçladı.

Senatör, özellikle Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'dan bahsetti.

Prensin ve bölgedeki diğer multi milyarder liderlerin Gazze'deki yoksulluk ve sıkıntıdan bahsetmeyi bırakması ve duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

haber 7

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alıyorFransa Esad'a verdiği nişanı geri alıyorFransa, Başar Esad'a göreve geldikten sonra başlattığı 'reform' hareketi nedeniyle 2000 yılında verilen Legion d'Honneur devlet nişanının geri almak istiyor.
Putin ve Merkel, Suriye için yeni süreç başlatacakPutin ve Merkel, Suriye için yeni süreç başlatacakRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yaptığı görüşmenin ardından yayınlanan bildiride, iki ülkenin Cenevre ve Astana platformlarındaki tartışmalar da dahil, Suriye konusunda siyasi bir süreç başlatmaya karar verdiği aç
Sanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmazSanders: Filistinlileri vurmanın bahanesi olmazAmerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü Bernie Sanders, Suudi Prens Muhammed Bin Selman ve bölgedeki diğer multi milyarder liderlerin Gazze’deki fakirlik ve sıkıntılardan bahsetmeyi bırakıp yardım etmeleri gerektiğini söyledi.
İsrail Gazze'yi vurduİsrail Gazze'yi vurduİsrail, Gazze’de Filistin’e ait iki noktaya topçu atışıyla saldırdı. Olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
64 can alan yangının sebebi belli oldu64 can alan yangının sebebi belli olduGeçtiğimiz ay Rusya'nın Kemerova şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen, 41'i çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış sebebinin elektrik devresinden kaynaklandığı belli oldu.
Orduya asker çekme tekniği tartışma çıkarttıOrduya asker çekme tekniği tartışma çıkarttıYaş ortalaması 44'e yükselen Belçika ordusu gençleri orduya katabilmek için yeni yöntemler aramaya başladı. Uygulanan yöntemler eski askerleri de kızdırdı.
  • Trump'tan küstah Türkiye açıklaması! Panikledi18 Nisan 2018 Çarşamba 09:20
  • MHP'ye yakın isim yazdı "Bomba gelişmeler yaşanabilir"18 Nisan 2018 Çarşamba 08:40
  • ABD'de Suudi Arabistan gerginliği18 Nisan 2018 Çarşamba 08:20
  • ABD tehlikeli planı devreye soktu! BEA finanse edecek18 Nisan 2018 Çarşamba 08:00
  • Trump'ın görüşmeye gönderdiği gizli isim açıklandı18 Nisan 2018 Çarşamba 07:30
  • İngiltere’de çirkin propaganda! Teröristin posterlerini duraklara astılar18 Nisan 2018 Çarşamba 07:15
  • İnsanlık ayak altında18 Nisan 2018 Çarşamba 07:10
  • Yolcu uçağında dehşet! Havada motoru patladı18 Nisan 2018 Çarşamba 00:42
  • Mattis: Esed'in bu sefer mesajı aldığını umuyorum17 Nisan 2018 Salı 22:31
  • Rusya: Ankara'da Suriye toplantısı yaptık17 Nisan 2018 Salı 22:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri