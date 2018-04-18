Putin ve Merkel, Suriye için yeni süreç başlatacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yaptığı görüşmenin ardından yayınlanan bildiride, iki ülkenin Cenevre ve Astana platformlarındaki tartışmalar da dahil, Suriye konusunda siyasi bir süreç başlatmaya karar verdiği aç

Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Suriye konusunda siyasi süreç başlatma kararı aldı.

Gerçekleştirilen görüşmede Putin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki en son hava saldırısının saldırganlık ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Görüşme sonrası yayınlanan bildiride, "Rusya Devlet Başkanı, bazı Batı ülkelerinin Suriye Arap Cumhuriyeti aleyhindeki eylemlerinin Birleşmiş Milletler kurallarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve ülkede barış sürecini engellediğini bir kez daha vurguladı." İfadesi kullanıldı.