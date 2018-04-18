18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Türkiye'den AB'ye çok sert tepki

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Türkiye'den AB'ye çok sert tepki
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 'AB Komisyonu'nun Türkiye Raporu' ile ilgili açıklamalarda bulundu.Çelik "Göç konusunda Avrupa'nın onuru da kurtarıldı" dedi.
Türkiye'den AB'ye çok sert tepki Türkiye'den AB'ye çok sert tepki Türkiye'den AB'ye çok sert tepki

AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye raporuyla ilgili, "Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Türkiye'ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz. Göç konusunda Avrupa'nın onuru da kurtarıldı" dedi.

Avrupa Birliği dün açıkladığı Türkiye raporunda "Bizden dev adımlarla uzaklaşıyorlar" ifadesini kullanmıştı.AB Bakanı ve Başmüzakareci Ömer Çelik bu rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "AB, Güney Kıbrıs'ın esiri haline gelmiş durumdadır. Pazarlığın ürünü bir rapor." dedi.

Çelik şunları söyledi:

"BÜTÜN FASILLARI 6 AY İÇİNDE KAPATACAK KAPASİTEYE SAHİBİZ"

Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Avrupa Birliği'nin müzakere yapılmasından uzaktır. Göç anlaşmasından, sığınmacıya mali yardım var, Suriye'ye maddi yardım var. 1 8 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir. Yakın zamanda gerekirse Komisyon'a mektup yazmayı da düşünüyorum. Türkiye'ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz.

"HAKKANİYETLİ YAKLAŞIMDA BULUNULMADI"

Her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunun altı çiziliyor. Türkiye'ye hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunulmadı.

Türkiye, AB yaklaşımlarından uzaklaşmakla itham ediliyor, ancak pek çok yaklaşımda da ilerleme kaydettiği söyleniyor. Bu söylem, siyasi bir söylemdir. Türkiye, bütün bu yaklaşımlara rağmen, kararlılığını sürdürüyor.

"AB, GÜNEY KIBRIS'IN ESİRİ OLMUŞ DURUMDA"

Kıbrıs konusunda ise ilkesizlik devam ediyor. Koskoca AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumdadır. Mahalle dayanışması dediğim, AB'nin kendi değerleriyle çelişen bir tutumdur.

Kuşkusuz bu rapor da, diğer raporlar da doğası gereği eleştireldir. Biz bu eleştirileri fırsat kabul ediyoruz. Berbar çalışmaya odaklı bir eleştiri belgesi hazırlanmışsa, birileri bizim için çalışmış, belli noktaları tespit etmiş deriz, ancak burada geleceğe dair olumlu bir eleştiri görmüyoruz.

"TÜRKİYE'YE HANGİ ORTAK ÇALIŞMA ÖNERİSİNDE BULUNMUŞLAR?"

Türkiye'de FETÖ'cü terör örgütü, yargıyı ele geçirmek üzereyken, hala bu eleştirileri sürdürüyorlar. Peki Türkiye'ye hangi ortak çalışma önerisinde bulunmuşlar?

Terör propagandası varsa, teröre destek varsa demokrasi yoktur. PKK'nın terör örgütü olduğunun altının çizilmesini olumlu buluyoruz, ancak yaptırımda bulunulmamasını olumlu bulmuyoruz. PKK saldırılarına karşı dayanışma görmüyoruz.

FETÖ'den masum bir Gülen hareketi diye bahsedilmesiyle tam olarak anlaşıldığını görmüyoruz, kınıyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör tehdidini anlamaktan uzaklar.

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