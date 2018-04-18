18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti!

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Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural'ın dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.
Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti! Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti! Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi hayatını kaybetti!

 

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Kural'ın geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece yaşamını yitirdiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuk babası Büyükelçi Kural, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuydu.

Diplomatik kariyerine 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde aday meslek memuru olarak başlayan Kural, Türkiye'nin Bağdat, Amman Büyükelçiliklerinde üçüncü katip, Hong Kong Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak çalıştı.

Bakanlıkta Ortadoğu ve Avrupa Genel Müdürlüklerinde görev alan Kural, Brüksel Büyükelçiliğinde İkinci Katip ve Başkatip, Mostar Başkonsolosu, Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve Birinci Sınıf Başkonsolosluk yaptı.

Kural, Kasım 2014’ten bu yana Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi olarak görev alıyordu.

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