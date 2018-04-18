Erdoğan'dan kurmaylarına ilk tepki!

Bahçeli’nin erken seçim açıklamasından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti yönetiminin haberi olmadığı ve Erdoğan’ın yakın çevresine “Duyunca üzüldüm” dediği öne sürüldü.

Ankara kulislerini bir anda dalgalandıran Bahçeli’nin erken seçim açıklaması, siyaseti yakından izleyenler için üçüncü kez yaşanıyor. 2002’deki erken seçim kararı ile 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden kısa bir süre sonra 1 Kasım’da genel seçimlerin yenilenmesi kararlarının altında yine Bahçeli’nin imzası olduğunu bilenler için durum pek sürpriz olmadı. Ancak bu noktada bir hafta öncesine kadar açık ve kapalı toplantılarda, “Erken seçim gündemimizde yok, bunu kamuoyuna da böyle anlatın” diyen Erdoğan’ın sözleri nedeniyle erken seçim fikrinden uzaklaşanlar şaşırdı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Bahçeli’nin açıklamasını kamuoyu ile birlikte öğrendi. Bu nedenle, kendisine yöneltilen sorular karşısında, “Yarın (bugün) kendisiyle görüşeceğiz, kararımızı o zaman açıklarız” demekle yetinen Erdoğan, grup konuşmasını da değiştirmedi ve konuşmasında birkaç kez genel seçimlerin 2019’da olacağına dair vurgu yaptı.

KONUŞMAYI DUYUNCA ÜZÜLDÜ

Erdoğan, grup toplantısından sonra, partinin kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirmede, Bahçeli’nin sözlerini yeni duyduğunu ve bunun kendisiyle paylaşılmamasına üzüldüğünü dile getirdi.

Yapılan hızlı değerlendirmede, bu konudaki kararın bugün yapılacak Bahçeli görüşmesinden sonra verileceği ifade edildi.

AK Parti içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin de erken seçim açıklamasıyla ilgisi olmadığı, uyumla ilgili yapılacak çalışmalar nedeniyle daha önce alınan bir randevu olduğu öğrenildi.

Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın tek sonucunun kaçınılmaz bir erken seçim olacağı dile getiriliyor. Bir AK Parti kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.