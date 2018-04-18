Ankara'da büyük operasyon! Deşifre oldular

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerden sorumlu 10 kişi için gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların örgütte "mahrem imam" konumunda bulundukları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerlerden sorumlu oldukları öğrenildi.

BİR OPERASYON DA HAVA KUVVETLERİNDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlarda havacı 19 albay ve 9 yarbay olmak üzere 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan Havacı 16 albay, 9 yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam ediyor.

