Sarı-kırmızılı formayla 4. sezonunu yaşayan 31 yaşındaki futbolcuya gelen teklifleri değerlendiren Bulut'un, Spor Toto Süper Lig'in dışında Alman kulüpleriyle de temasta olduğu öğrenildi.
Yasin Öztekin, 2014 - 2015 sezonu öncesinde Kayseri Erciyesspor'dan kadroya katıldı. Galatasaray, Yasin için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Galatasaray'a geldiği günden beri toplamda 144 maça çıkan Öztekin, bu maçlarda 31 gol 18 asist ile oynadı. Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren yıldız oyuncu yıllık 1,1 milyon euro kazanıyor.
18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Kredisi bitti! Yasin Öztekin ayrılıyor
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