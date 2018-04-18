Kupada final kapışması! Muhtemel 11'ler

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.

Akhisarspor cephhesi

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına rağmen kupada yarı finale kadar yükselmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde Galatasaray'ı da eleyip, finale çıkma mücadelesi verecek.

Yeşil-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi'nin sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Barış Şimşek

YAYIN: A Spor

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ahmet Çalık, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Sinan, Feghouli, Yasin, Eren.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

AKHİSARSPOR: Lukac, Mustafa, Caner, Kadir, Eray, Aykut, Ömer, Sissoko, Serginho, Larsson, Henrique.

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk