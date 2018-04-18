18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Kupada final kapışması! Muhtemel 11'ler

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Kupada final kapışması! Muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray sahasında, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor.
Kupada final kapışması! Muhtemel 11'ler Kupada final kapışması! Muhtemel 11'ler Kupada final kapışması! Muhtemel 11'ler

 

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.

Akhisarspor cephhesi

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamamasına rağmen kupada yarı finale kadar yükselmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde Galatasaray'ı da eleyip, finale çıkma mücadelesi verecek.

Yeşil-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesinde Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Yevgen Seleznov ve Bia Mujangi'nin sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 20.30
HAKEM: Barış Şimşek
YAYIN: A Spor

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ahmet Çalık, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Sinan, Feghouli, Yasin, Eren.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

AKHİSARSPOR: Lukac, Mustafa, Caner, Kadir, Eray, Aykut, Ömer, Sissoko, Serginho, Larsson, Henrique.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

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