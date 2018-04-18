18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Aykut Kocaman-Şenol Güneş rekabeti!

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Aykut Kocaman-Şenol Güneş rekabeti!
ZTK'nın yarı finalinde 2-2 biten ilk müsabakanın rövanşında yarınki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki takımın teknik direktörleri arasındaki rekabette Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 1 maç üstünlüğü bulunuyor
Aykut Kocaman-Şenol Güneş rekabeti! Aykut Kocaman-Şenol Güneş rekabeti! Aykut Kocaman-Şenol Güneş rekabeti!

 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, 17'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 kez takımlarının başında karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 8 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı saha kenarında 7 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 6 maçta da berabere kaldı.

Aykut Kocaman, Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe, Şenol Güneş ise Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemlerde birbirleriyle rakip oldu.

Kocaman ve Güneş ilk kez, 23 Ocak 2005'te Türkiye Kupası maçında teknik adam olarak karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, Kocaman'ın ekibi Malatyaspor'u 2-0'la geçerek tur atladı.

İki teknik adam, 13 yıl önce başlayan saha kenarındaki rekabette, 22. randevuya yarın Kadıköy'de çıkacak. 

Kocaman, Fenerbahçe'de Güneş'e karşı iki kez kaybetti

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Şenol Güneş'in takımlarına karşı geçmişte başarılı bir performans ortaya koydu.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Şenol Güneş'e karşı 10 maçta sadece iki kez kaybetti.

Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'a karşı 7 kez mücadele etti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 galibiyet aldı, bir kez mağlup oldu ve 2 maç berabere bitti.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı üç maça çıktı. Bu maçta taraflar birer galibiyet alırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Güneş'in, Kocamanlı Fenerbahçe'ye karşı Trabzonspor ve Beşiktaş'la birer galibiyeti bulunuyor. Bordo-mavili ekip, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da sahasında 3-2 yendi. Bu sezon ligde Beşiktaş'ın başında Güneş, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı Vodafone Park'ta 3-1 kazanmıştı.

Güneş, Kocaman'a karşı Beşiktaş'la 3 galibiyet aldı

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 9 maçta 3 galibiyet elde etti. 

Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Kocaman, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a karşı, ligde 5-1 ve 4-0 gibi farklı yenilgiler yaşadı. Buna karşın Kocaman'ın öğrencileri, Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı ikisi Türkiye Kupası, biri Süper Lig olmak üzere 3 defa mağlup etti, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kocaman, bu sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe'nin başında, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı karşısında galibiyet sevinci yaşamıştı. Sezonun ikinci yarısındaki maçta ise gülen taraf Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı oldu. İkilinin kupadaki rekabeti ise 2-2 sona erdi.

Kocaman'ın 23. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerinin 23. derbisine çıkacak.

Sarı-lacivertlileri 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, Fenerbahçe'yle 22 derbide 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. 

Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide 3 kez kaybetti. Tecrübeli teknik adam yönetiminde sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 5 galibiyet alırken, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, Kocaman'la Galatasaray'a karşı çıktığı 11 derbide ise 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı, 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

Güneş'le derbilerde 6 galibiyet

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı toplam 14 derbinin 6'sını kazandı.

Söz konusu derbilerde Beşiktaş, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 8 maçta iki galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde Galatasaray'a ise hiç yenilmedi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla Galatasaray derbilerinde 4 galibiyet alırken, iki maç ise beraberlikle sona erdi.

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