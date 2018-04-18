18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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ABD'nin Rusya kararı belli oldu!

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ABD'nin Rusya kararı belli oldu!
Trump yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne gönderdiği mektup ile, ABD'nin Rusya'ya kısa süre içinde yeni yaptırımlar koymayı düşünmediğini ilettiğini duyurdu.
ABD'nin Rusya kararı belli oldu! ABD'nin Rusya kararı belli oldu! ABD'nin Rusya kararı belli oldu!

Rus haber ajansları, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Washington'daki Rusya büyükelçiliğine, Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar getirmek için acil planları bulunmadığını bildirdiğini duyurdular.

TASS ajansının haberine göre Rusya dışişleri bakanlığından bir kaynak, "ABD'nin Rus büyükelçiliğine şimdilik yeni yaptırımlar getirilmeyeceğini bildirdiğini teyit edebilirim" dedi.

YENİ YAPTIRIM İDDİASINDA BULUNMUŞTU

ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington'un Rusya'ya, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a verdiği destekten dolayı yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığını söylemişti.

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