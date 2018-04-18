18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Yunanistan'dan küstah açıklama!

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Yunanistan'dan küstah açıklama!
Yunanistan Hükümet sözcüsü Dimitri Canakopoulos, Yunanistan'ın Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "Türkiye saldırganlık söyleminin kendisi açısından iyi gitmediğini anlamalı ve gerçek boyunu gölgesiyle karıştırmamalı" dedi.
Yunanistan'dan küstah açıklama! Yunanistan'dan küstah açıklama! Yunanistan'dan küstah açıklama!

Canakopoulos, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, "Hurşit adası yakınlarındaki Kerdo kayalıklarından Yunan bayrağı indirildi" açıklamarına ilişkin olarak "Türk Başbakan Yardımcısı istediği kadar saçmalayabilir" dedi. Canakopoulos, bayrak indirme olayının hala doğrulanmadığını belirterek, Ankara'nın gerginliğini azaltmasının iyi olacağını söyledi. 

SÖZCÜ HADDİNİ AŞTI

Athens Voice'ta yer alan habere göre, Canakopoulos, "dış politika bireyler tarafından yürütülemez. Bu bölgeye bayrak dikmek  dış politika eylemidir. Bu yüzden Ege'deki durum göz önüne alınarak bu tarz eylemlerden kaçınılmalıdır" açıklamasında bulundu. 

"TÜRKİYE GERÇEK BOYUNU KARIŞTIRMAMALI"

Türkiye'nin sürekli zemin kaybına uğradığını belirten Canakopulos, "Saldırganlık söyleminin kendisi açısından iyi gitmediğini anlamalı ve gerçek boyunu gölgesiyle karıştırmamalı" ifadesini kullandı. 

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili tutumuna da değinen Canakopoulos, "AB yaşananlarla ilgili hakemlik yapmıyor. Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık AB'nin de meselesidir ancak Türkiye tarafından bu kadar saldırgan bir tepki verilmesi, duyulan rahatsızlığın göstergesidir" dedi. 

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