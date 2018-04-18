18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:41Güneş 06:14Öğle 13:10İkindi 16:53Akşam 19:53Yatsı 21:20
    • 29°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 109.011 0.24
  • Altın: 177,892 0.22
  • Dolar: 4,0979 0.00
  • Euro: 5,0738 0.27

Negredo'dan Fenerbahçe yorumu!

»
Negredo'dan Fenerbahçe yorumu!
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştikleri Fenerbahçe'yi eleyerek final oynamak istediklerini belirtti.
Negredo'dan Fenerbahçe yorumu! Negredo'dan Fenerbahçe yorumu! Negredo'dan Fenerbahçe yorumu!

 

Bu sezon Fenerbahçe ile 3 kez karşılaştıklarını ve maçların üç neticeyle de bittiğini hatırlatan Negredo, şunları aktardı:

"Fenerbahçe ile bu sezon oynadığımız maçlarda bir derbide yaşanacak bütün duyguları yaşadık. Bunlardan tecrübe alarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Derbilerde iki takım da mutlak kazanmak için sahaya çıkar. Fenerbahçe de evinde oynuyor, muhakkak kazanmak isteyecektir. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız. Bizim için sahada daha pozitif şeyler olacaktır."

Bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığı karşılaşmalarda kişisel performansından memnun kaldığını ifade eden Negredo, ligde çok çekişmeli bir şampiyonluk yarışı yaşandığını hatırlattı.

Şampiyonluk için 4 takımın son 5 haftaya girdiğini vurgulayan Negredo, şunları kaydetti:

"Biz bütün maçlarımızı kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tabelaya baktığımız zaman 4 takımın arasındaki puan farkı çok az. Oynayacağımız maç adedi de çok az olduğu için bu mücadele sonuna kadar gidecektir. 2 kupa kazanma şansımız var. Şu anda fırsat elimizde ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi sezon boyunca mükemmel bir şekilde destekledi. Bu mutluluğu hak ediyorlar, biz de onlara bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ryan Donk'un sırrı ortaya çıktıRyan Donk'un sırrı ortaya çıktıGalatasaray'da Igor Tudor döneminde bir dakika bile kadroda yer almayan Hollandalı, küsmek yerine özel çalışmalar yaparak Fatih Terim'in vazgeçilmesi oldu.
Negredo'dan Fenerbahçe yorumu!Negredo'dan Fenerbahçe yorumu!Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleştikleri Fenerbahçe'yi eleyerek final oynamak istediklerini belirtti.
Aykut Kocaman-Şenol Güneş rekabeti!Aykut Kocaman-Şenol Güneş rekabeti!ZTK'nın yarı finalinde 2-2 biten ilk müsabakanın rövanşında yarınki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki takımın teknik direktörleri arasındaki rekabette Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 1 maç üstünlüğü bulunuyor
Emre Mor'un asisti Barcelona'yı yıktı!Emre Mor'un asisti Barcelona'yı yıktı!İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Celta Vigo ile Barcelona 2-2 berabere kaldı.
Kupada final kapışması! Muhtemel 11'lerKupada final kapışması! Muhtemel 11'lerZiraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray sahasında, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlıyor.
ManU'nun yedeğine Barca'dan 60 milyon poundManU'nun yedeğine Barca'dan 60 milyon poundLa Liga devi Barcelona, Manchester United'da yedek kulübesine mahkum kalan Martial için 60 milyon pound teklif etti.
  • Dev kaynak! Süper Lig ekipleri rahatlayacak18 Nisan 2018 Çarşamba 11:59
  • Sion'da bile tutunamadı! Salih'i yıkan karar18 Nisan 2018 Çarşamba 11:58
  • Kredisi bitti! Yasin Öztekin ayrılıyor18 Nisan 2018 Çarşamba 11:58
  • Sergen'den Eto'o açıklaması! 'Gerek yoktu'18 Nisan 2018 Çarşamba 11:57
  • Gözler Şenol Güneş'te! Rotasyon yapacak mı?18 Nisan 2018 Çarşamba 11:56
  • Mariano'nun Puskas ödülü hayali!18 Nisan 2018 Çarşamba 11:55
  • Onur'un futbol hayatı bitebilir!18 Nisan 2018 Çarşamba 11:00
  • İngilizler uyardı! "Rus kadınlara dikkat edin"18 Nisan 2018 Çarşamba 10:51
  • Mesut Bakkal G.Saray'ı gözüne kestirdi17 Nisan 2018 Salı 22:29
  • Samuel Eto'o Rusya'ya gitti17 Nisan 2018 Salı 22:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri