Igor Tudor'un gidip yerine Fatih Terim'in gelmesi en çok Ryan Donk'a yaradı.
Sezonun ilk yarısında maç kadrolarında bile olmayan Hollandalı yıldız, zor günler geçirdi ama pes etmedi.
İdman dışında kalan zamanlarında yüzmeye giden ve kickboks yaparak kendisini fiziksel olarak hazır tutan 32 yaşındaki orta saha, psikolojik çözümü ise yogada buldu.
Fernando'nun sakatlığı ve Ndiaye'nin satılması üzerine takım içinde alternatif arayan Terim, Donk'u çağırıp "Hazır mısın?'' diye sordu.
Hollandalı oyuncu "Takım için her şeyimi vermeye hazırım'' yanıtından sonra ise formayı bir daha çıkarmadı.
18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Ryan Donk'un sırrı ortaya çıktı
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