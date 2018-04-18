18 Nisan 2018 Çarşamba3 Şaban 1439
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Ryan Donk'un sırrı ortaya çıktı

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Ryan Donk'un sırrı ortaya çıktı
Galatasaray'da Igor Tudor döneminde bir dakika bile kadroda yer almayan Hollandalı, küsmek yerine özel çalışmalar yaparak Fatih Terim'in vazgeçilmesi oldu.
Ryan Donk'un sırrı ortaya çıktı Ryan Donk'un sırrı ortaya çıktı Ryan Donk'un sırrı ortaya çıktı


Igor Tudor'un gidip yerine Fatih Terim'in gelmesi en çok Ryan Donk'a yaradı.

Sezonun ilk yarısında maç kadrolarında bile olmayan Hollandalı yıldız, zor günler geçirdi ama pes etmedi.

İdman dışında kalan zamanlarında yüzmeye giden ve kickboks yaparak kendisini fiziksel olarak hazır tutan 32 yaşındaki orta saha, psikolojik çözümü ise yogada buldu.

Fernando'nun sakatlığı ve Ndiaye'nin satılması üzerine takım içinde alternatif arayan Terim, Donk'u çağırıp "Hazır mısın?'' diye sordu.

Hollandalı oyuncu "Takım için her şeyimi vermeye hazırım'' yanıtından sonra ise formayı bir daha çıkarmadı.
 

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